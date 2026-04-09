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10:33 · 9 de abril de 2026

Datos de PCE de EE. UU. en línea con las expectativas. ¡EURUSD sin reacción!

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El PCE confirma una inflación moderada, sin sorpresas para el mercado.
  • Los datos reflejan una economía estable, aunque con debilidad en ingresos personales.
  • El impacto en EURUSD es nulo, ya que las cifras no cambian el escenario de la Fed.

Datos clave:

  • Gasto personal en EE. UU. (m/m): 0,4% (pronóstico: 0,5%, previo: 0,4%)
  • PCE (m/m): 0,4% (pronóstico: 0,4%, previo: 0,4%)
  • PCE subyacente (m/m): 0,4% (pronóstico: 0,4%, previo: 0,4%)
  • PCE (a/a): 3% (pronóstico: 3%, previo: 2,8%)
  • PCE subyacente (a/a): 2,8% (pronóstico: 2,8%, previo: 3,1%)
  • Ingresos personales en EE. UU. (m/m): -0,1% (pronóstico: 0,3%, previo: 0,4%)

¿Por qué son importantes estos datos?

El PCE (Gasto en Consumo Personal) mide los cambios en el gasto de los consumidores y es un indicador clave de la inflación en EE. UU. El índice PCE subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, refleja la “inflación subyacente” y es seguido de cerca por la Reserva Federal para sus decisiones de tasas de interés.

Un aumento del gasto del consumidor indica una demanda fuerte en la economía, mientras que caídas o estabilización sugieren un crecimiento moderado y menores presiones inflacionarias.

Datos actuales

Los datos de EE. UU. correspondientes a febrero muestran un panorama mixto pero en gran medida estable de la actividad del consumidor y la inflación. Estas lecturas se sitúan antes de la escalada del conflicto con Irán y antes del fuerte aumento en los precios de la gasolina, por lo que no reflejan el impacto de estos factores en la economía.

El gasto personal aumentó un 0,4% mensual, ligeramente por debajo del pronóstico de 0,5%, mientras que el PCE y el PCE subyacente se mantuvieron en 0,4% m/m, lo que sugiere presiones inflacionarias moderadas. En términos anuales, el PCE subió hasta el 3%, mientras que el PCE subyacente descendió ligeramente hasta el 2,8% a/a.

Los ingresos personales en EE. UU. cayeron un 0,1% mensual, por debajo de lo esperado, lo que podría limitar el gasto del consumidor en el futuro.

Los datos indican que la actividad del consumidor se mantiene estable y la inflación moderada, pero las próximas lecturas serán clave para evaluar el impacto de las tensiones geopolíticas y el aumento de los precios del combustible en la economía, así como la futura dirección de la política monetaria.


Fuente: xStation5

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