Lecturas económicas tardías en EE. UU. por el cierre del gobierno

- Los datos que se conocerán hoy de Estados Unidos ayudarán a evaluar la inflación y la situación del sector industrial y el mercado inmobiliario.
Hoy se publican varios informes macroeconómicos, incluyendo algunos datos retrasados de EE. UU. debido al prolongado cierre del gobierno. Si bien estos datos corresponden a meses anteriores, ofrecen información valiosa sobre la salud de la economía estadounidense y pueden influir en el sentimiento del mercado. Los mercados seguirán de cerca tanto las últimas señales como los datos retrasados, que podrían revelar revisiones o nueva información. Estas publicaciones ayudarán a evaluar mejor la situación del sector industrial, el mercado inmobiliario y la inflación, proporcionando el contexto para futuras decisiones de inversión y expectativas sobre la política monetaria en las principales economías.
Calendario económico del día
Canadá - 14:15
-
Inicio de construcción de viviendas en octubre: (previsión: 265.000; anterior: 279.200).
EE. UU. - 16:00
-
Índice del Mercado de la Vivienda de la NAHB para noviembre: (previsión: 36; anterior: 37).
-
Pedidos industriales (mensual) para agosto: (previsión: 1,4%; anterior: –1,3%).
-
Pedidos de bienes duraderos (mensual) para agosto: (previsión: 2,9%; anterior: –2,7%).
-
Pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa (excluidas las aeronaves) (mensual) para agosto: (previsión: 0,4%; anterior: 1,0%).
EE. UU. - 22:40
-
Variación semanal de las existencias de crudo (API) – Petróleo: (anterior: 1,3 millones de barriles).
Nueva Zelanda - 22:45
-
Índice de precios al productor (IPP) (trimestral) para el tercer trimestre: (previsión: 0,7%; anterior: 0,6%).
