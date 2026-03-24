Datos mixtos del PMI de EE.UU.: manufactura sorprende al alza, pero servicios generan dudas sobre el crecimiento

- PMI mixto en EE.UU.: manufactura fuerte, servicios débiles.
- El peso del sector servicios genera una lectura negativa del dato global.
- Reacción acotada, con el euro avanzando frente al dólar tras la publicación.
- PMI mixto en EE.UU.: manufactura fuerte, servicios débiles.
- El peso del sector servicios genera una lectura negativa del dato global.
- Reacción acotada, con el euro avanzando frente al dólar tras la publicación.
El índice PMI compuesto de Estados Unidos se ubicó en 51,4, por debajo de lo esperado (51,9) y del dato previo (51,9), manteniéndose aún sobre el umbral de expansión de 50 puntos.
En detalle, el PMI manufacturero alcanzó 52,4, superando con claridad las expectativas (51,5) y el registro anterior (51,6). En contraste, el PMI de servicios se situó en 51,1, por debajo de lo previsto (52,0) y del dato previo (51,7).
Divergencia entre sectores y señales para el mercado
Los datos reflejan un patrón similar al observado en Europa: fortaleza en manufactura y debilidad en servicios. Dado que el sector servicios tiene un peso dominante en la economía estadounidense, el balance general del informe tiende a interpretarse de forma negativa, a pesar de que el índice compuesto se mantiene en zona expansiva.
Una posible explicación para esta divergencia es el impacto del conflicto en Irán. Por un lado, podría estar impulsando la actividad industrial vinculada a defensa, mientras que por otro estaría afectando sectores como el turismo.
En particular, el turismo en Estados Unidos podría verse presionado por:
- Cambios en la percepción del país como destino turístico
- La crisis en la administración del espacio aéreo
Reacción del mercado
La reacción del mercado ha sido limitada tras la publicación de los datos. No obstante, el euro gana terreno frente al dólar después del informe.
Fuente: xStation5
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🔴ANÁLISIS CIERRE SEMANAL (27.03.2026)
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