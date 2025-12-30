DAX 40 alcanza máximo de 2,5 meses; Rheinmetall sube por tensiones Rusia-Ucrania

El mercado alemán registra hoy una sólida sesión, con alzas generalizadas en las acciones cotizadas en Fráncfort. El sentimiento en Europa se mantiene positivo, con subidas también en el FTSE 100 de Londres y el CAC 40 de París. En las últimas semanas, los activos europeos habían estado respaldados por la expectativa de un eventual fin del conflicto en Ucrania. Sin embargo, informes publicados ayer sugieren que la posibilidad de un acuerdo de paz vuelve a alejarse. Rusia acusó a Ucrania de llevar a cabo un ataque con drones contra una de las residencias de Vladimir Putin cerca del lago Valdái, el mismo día en que el presidente Volodímir Zelenski visitaba Mar-a-Lago con una delegación. Moscú anunció posibles represalias y señaló un endurecimiento de su postura negociadora.

Gráfico del DAX 40 (marco diario)

Los futuros del DAX 40 cotizan en sus niveles más altos desde el 13 de octubre, superando los 24.600 puntos. El índice ha rebotado cerca de un 10% desde su mínimo de mediados de noviembre, aunque el volumen negociado en el contrato de futuros ha disminuido de forma notable en los últimos días de 2025.

En la bolsa alemana, los mayores avances del día los lideran Rheinmetall, Infineon, Mercedes-Benz y el sector bancario, con destaque para Commerzbank y Deutsche Bank. En contraste, Siemens y Deutsche Börse operan bajo presión. Las acciones del operador de la Bolsa de Fráncfort continúan mostrando dificultades para sostener un rebote significativo, tras las fuertes caídas recientes.

¿Vuelven a estar en favor las acciones de defensa?

El sector defensa muestra hoy un desempeño especialmente sólido, a medida que los inversionistas incorporan un escenario en el que un acuerdo de paz en Ucrania se retrasa varios meses más. El supuesto ataque con drones ucranianos contra una residencia de Vladimir Putin fue condenado por China e India, mientras que Donald Trump afirmó que la información inicial recibida desde Rusia lo dejó “furioso”, aunque no existe confirmación oficial de que el ataque haya ocurrido.

Al referirse a la situación ayer, Trump señaló que había suspendido las entregas de misiles Tomahawk a Ucrania , lo que podría interpretarse como una señal hacia Rusia de disposición a respaldar una escalada si Moscú demostrara que la parte ucraniana está socavando las negociaciones mediante información engañosa a la administración estadounidense. Ucrania negó que se haya producido cualquier ataque contra la residencia de Putin.

Rusia anunció que endurecerá su posición negociadora , con el canciller Serguéi Lavrov afirmando que Moscú mantiene actualmente la iniciativa estratégica en el campo de batalla . Lavrov sostuvo que Ucrania debería aceptar la cesión de Donbás , así como de las regiones de Jersón y Zaporiyia , además de Crimea , a Rusia. También reiteró la preferencia del Kremlin por garantías de seguridad alineadas con el ultimátum presentado a Occidente en 2021 , que —según Moscú— nunca fue abordado de forma adecuada.

Esto sugiere que el concepto de “garantías de seguridad de EE.UU.”, que según declaraciones del primer ministro polaco Donald Tusk podría implicar una mayor presencia militar cerca de la frontera ucraniana con Rusia, sigue siendo inaceptable para el Kremlin en esta etapa. Bajo estas condiciones, Ucrania podría terminar en una “zona gris” tras el conflicto.

Esta divergencia fundamental, sumada al futuro aún no resuelto de partes de Donbás, donde Ucrania ha construido extensas fortificaciones defensivas que Rusia busca incorporar a su territorio, parece estar alejando aún más la perspectiva de un acuerdo de paz.

Precio de la acción de Rheinmetall (gráfico diario)

Las acciones del gigante alemán de defensa Rheinmetall intentan recuperar niveles por encima de la media móvil exponencial de 200 días (EMA 200, línea roja), con una alza superior al 2% en la sesión. Los compradores buscan revertir la tendencia bajista de corto plazo, mientras que el indicador RSI se mantiene cerca de niveles neutrales. Según Goldman Sachs, el índice europeo del sector defensa acumula un avance superior al 70% en lo que va del año, mientras que las acciones de Rheinmetall registran una alza cercana al 150%.

