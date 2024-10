DAX 40: China revierte la euforia inicial; las bolsas europeas bajo presión 📉

脥ndices europeos bajo presi贸n

La decepci贸n con la conferencia de la NDRC en China provoca un retroceso en Asia

Samsung prev茅 menores beneficios operativos para el trimestre Situaci贸n general del mercado: La sesi贸n del martes en las bolsas europeas est谩 trayendo ca铆das en la mayor铆a de los 铆ndices. El DAX alem谩n baja actualmente un 0,1%. El FTSE 100 brit谩nico cae m谩s del 1,05% al 鈥嬧媘ismo tiempo. El CAC 40 franc茅s baja un 0,58%. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en la informaci贸n corporativa, en particular en la cuesti贸n china, donde el incumplimiento de las expectativas de nuevos paquetes de est铆mulo econ贸mico ha provocado un importante retroceso en los activos relacionados con este mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation5 El 铆ndice de referencia alem谩n DAX 40 cotiza cerca de un 0,27% m谩s durante la sesi贸n del martes, a pesar de que el DAX cae en el mercado al contado. Parece que los puntos de soporte clave para la amplia tendencia alcista siguen siendo las zonas de pico recientes (19.000 puntos) y la EMA de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico). La resistencia m谩s importante sigue siendo el m谩ximo hist贸rico cerca de los 19.650 puntos. Fuente: xStation Noticias: Como se mencion贸 anteriormente, la atenci贸n de los inversores se est谩 centrando una vez m谩s en China. Es el sentimiento en torno a este mercado lo que est谩 presionando a las empresas europeas hoy. Para recapitular, el 铆ndice Hang Seng termin贸 la sesi贸n de efectivo de hoy con una ca铆da de casi el 10%, ya que el mercado se mostr贸 decepcionado por la falta de nuevos programas de est铆mulo por parte de las autoridades chinas. La conferencia de prensa de la Comisi贸n Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) no proporcion贸 el apoyo econ贸mico adicional que los inversores esperaban. Esto fue particularmente sorprendente porque China hab铆a anunciado anteriormente las medidas de est铆mulo m谩s fuertes desde la pandemia, como pr茅stamos baratos para que las empresas recompren sus propias acciones. En respuesta a esta informaci贸n, las empresas de moda, que generan una gran parte de sus beneficios en China, est谩n particularmente en apuros hoy. Adem谩s, el sector automovil铆stico local se encuentra bajo una importante presi贸n a la baja debido a la guerra comercial entre la Uni贸n Europea y China. Adem谩s, el gigante tecnol贸gico surcoreano Samsung Electronics (SMSN.UK) anunci贸 hoy que espera unos beneficios inferiores a los previstos en el tercer trimestre. En su previsi贸n trimestral, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo afirm贸 que se espera que el beneficio operativo para el trimestre que finaliza en septiembre sea de unos 9,10 billones de wones, frente a los 2,43 billones de wones del a帽o pasado. Los analistas encuestados por LSEG esperaban un beneficio operativo de 11,456 billones de wones. Las acciones de los ADR de la empresa que cotizan en Londres bajan actualmente un 1,5%. Otras noticias de empresas individuales del 铆ndice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

