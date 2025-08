🔴 Conferencia en vivo de Powell – Reserva Federal (EN VIVO)

La conferencia con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de comenzar. A continuación se resumen los comentarios más relevantes realizados por el banquero central: La economía se encuentra en una posición sólida.

La inflación se sitúa por encima del objetivo.

A pesar de la incertidumbre, la economía sigue siendo sólida.

La orientación actual de la política monetaria nos deja bien posicionados para responder oportunamente.

Los indicadores sugieren que el crecimiento económico se ha moderado.

Las condiciones del mercado laboral están, en general, equilibradas y el desempleo sigue siendo bajo. Un amplio conjunto de indicadores apunta a que el mercado laboral está cerca del pleno empleo.

Los aranceles han ejercido presión sobre algunos bienes, pero el impacto general sigue siendo incierto.

Espero que el PCE aumente un 2.5% y que la inflación subyacente se sitúe en 2.7% interanual hasta junio. Los aranceles están elevando los precios de algunos bienes. La mayoría de las medidas de expectativas de inflación a largo plazo se mantienen alineadas con el objetivo de la Fed.

Un escenario razonable contempla que el impacto de los aranceles sea transitorio .

El ciclo de revisión de política monetaria se completará probablemente hacia finales del verano .

No se ha tomado ninguna decisión sobre la reunión de septiembre.

Calificaría la política monetaria actual como moderadamente restrictiva .

La cifra clave a seguir es la tasa de desempleo.

La economía exige una postura monetaria moderadamente restrictiva por ahora.

Espero observar un mayor impacto de los aranceles en los próximos datos de inflación.

La Fed podría afrontar la inflación persistente sin subir las tasas (comentario de tono muy restrictivo).

Es probable que los próximos pasos de política monetaria se acerquen a una postura más neutral. EUR/USD amplía su caída intradía durante la conferencia de Powell.

