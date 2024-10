DAX 40: El DAX pierde impulso alcista tras el recorte de tasas del BCE

El BCE baja las tasas de interés en 25 pb

El DAX pierde impulso al comienzo de la jornada

Bayer defiende con éxito su producto Roundup en un tribunal de Filadelfia Los mercados europeos están experimentando una gran volatilidad tras el anuncio del BCE de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos. A pesar de una apertura positiva, muchos índices están perdiendo impulso: el DAX alemán se mantiene estable, mientras que el IBEX 35 español (+0,45%) y el WIG20 polaco (+1,5%) están subiendo. Sin embargo, el CAC 40 francés (-0,3%), el FTSE 100 británico (-0,15%) y el FTSE MIB italiano (-0,4%) están en rojo. Volatilidad observada en los mercados europeos (intradía). Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil DAX 40 El DAX, representado por el contrato DE40, está cediendo la mayor parte de las ganancias de hoy tras la decisión del BCE. Si bien el índice se mantiene por encima de la EMA de 50 períodos (violeta oscuro), una prueba de la EMA de 20 períodos será crucial para su dinámica futura. Una ruptura por encima de este nivel, junto con un sentimiento de mercado favorable, podría indicar un regreso a los máximos recientes. Fuente: xStation5



Noticias corporativas: Bayer (BAYN.DE): Bayer ha ganado una demanda en Filadelfia por los supuestos efectos negativos para la salud de su producto Roundup. Las acciones de la empresa suben un 0,04% hoy. DHL Express (DHL.DE): DHL Express invertirá más de 100 millones de euros en capacidad de transporte y manipulación en el cuarto trimestre de 2024. La aerolínea planea ampliar su flota con 8 nuevos Boeing 777. El crecimiento previsto de la compañía para este año se estima en un 8,8%, debido principalmente al desarrollo dinámico del sector del comercio electrónico. Las acciones de la operadora suben un 2,6%. Commerzbank (CBK.DE): Tras la adquisición de una participación del 9% en Commerzbank, el director general de UniCredit ha declarado la posibilidad de una adquisición total del banco alemán. La institución resultante sería el quinto banco más grande de la Unión Europea. Las acciones del banco siguen subiendo, con un beneficio intradía del 1,97%. Siemens (SIE.DE): Siemens está retrasando las entregas para la construcción de una central nuclear turca. Según el ministro de Energía turco, los retrasos son de naturaleza política y "perjudican a Turquía en lugar de sancionar a Rusia". A pesar de ello, las acciones de la compañía suben un 1,5%.



