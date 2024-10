DAX 40: El DAX se recupera del mínimo de ayer. Infineon avanza con fuerza en la producción de semiconductores💡

El DAX alem谩n se recupera un 0,37% tras la correcci贸n de ayer

UniCredit adquiere una participaci贸n del 9% en Commerzbank

El emirat铆 ADNOC planea adquirir Covestro 聽 Las ca铆das de ayer en los mercados mundiales se est谩n ralentizando, lo que allana el camino para una sesi贸n m谩s optimista el mi茅rcoles. El DAX alem谩n, a pesar de una apertura negativa, se encuentra actualmente en territorio positivo con un aumento del 0,37%. Otros 铆ndices europeos tambi茅n se est谩n recuperando: el CAC 40 franc茅s sube casi un 0,3% y el FTSE 100 brit谩nico suma un 0,1%. La volatilidad que se observa actualmente en el mercado europeo. Fuente: xStation5

聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El DAX alem谩n (DE40) se ha recuperado de su m铆nimo reciente despu茅s de caer por debajo de la media m贸vil de 50 d铆as. Una ruptura por encima de esta media m贸vil es crucial para un posible retorno a los m谩ximos recientes. Sin embargo, si el DAX no logra superar la barrera y en su lugar rebota a la baja, se podr铆an esperar nuevas ca铆das hacia los 18.000 puntos. Fuente: xStation5 聽 Noticias corporativas: UniCredit ha adquirido una participaci贸n del 9% en Commerzbank (CBK.DE) , lo que convierte al banco italiano en el segundo mayor accionista (despu茅s de Alemania). Como se anunci贸 anteriormente, UniCredit planea aumentar a煤n m谩s su participaci贸n, lo que depender谩 de los "par谩metros financieros" de la empresa. Las acciones del banco alem谩n se est谩n disparando un 17,3% hoy.

La Compa帽铆a Nacional de Petr贸leo de Abu Dabi planea adquirir el gigante qu铆mico alem谩n Covestro (1COV.DE) por 14.400 millones de euros, potencialmente la mayor adquisici贸n en la historia de la industria qu铆mica. La suma sigue a una serie de rechazos de ofertas m谩s modestas consideradas durante m谩s de un a帽o de negociaciones. Las acciones de Covestro abrieron casi un 1,5% m谩s hoy.

Infineon Technologies (IFX.DE) ha desarrollado la primera oblea de nitruro de galio de 300 mm, que duplica con creces la eficiencia de producci贸n de semiconductores en comparaci贸n con su hom贸loga de 200 mm. La empresa, que aspira a liderar la tecnolog铆a GaN, ha visto subir sus acciones un 1,3% hoy.

聽

