DAX 40: Las bolsas europeas extienden su alza, mientras los decepcionantes resultados de LVMH provocan una caída del 7 % en sus acciones.🚨

Situación general del mercado: El sentimiento en el mercado europeo se mantiene positivo. La mayoría de los sectores registran actualmente fuertes alzas, con excepción del sector moda, donde los resultados de LVMH han deteriorado el ánimo de los inversores. El DAX 40 alemán suma cerca del 1 %. El calendario económico de hoy se centra en los beneficios empresariales en Wall Street y en los datos del IPC de Canadá. Distribución de los rendimientos bursátiles europeos del día

Fuente: xStation El DAX 40 alemán sube hoy un 0,97 % en términos intradía. La extensión de las alzas lleva al contrato hasta la media móvil exponencial de 100 días (línea morada) y a los máximos locales del 9 y 10 de abril, que representan una resistencia técnica clave.

Fuente: xStation Noticias: La atención de los inversores se centra hoy particularmente en las empresas del sector moda, especialmente en las acciones de LVMH (MC.FR), que caen casi un 7 % tras unos resultados del 1T 2025 que no lograron tranquilizar al mercado. La magnitud de la caída de hoy implica que MC.FR pierde su posición de liderazgo dentro del mayor grupo de lujo, cediendo terreno frente a Hermès (RMS.FR). Resultados destacados de LVMH – 1T 2025: Ingresos: 20.310 millones de euros (frente a una previsión de 21.140 millones)

Ingresos orgánicos: -3 % (vs. +1,1 % estimado)

Ventas orgánicas de ropa y artículos de cuero: -5 % (vs. -0,55 % estimado)

Ventas orgánicas de vinos y licores: -9 % (vs. -4,49 % estimado) Fuente: LVMH

La compañía atribuyó los resultados débiles a condiciones macroeconómicas desfavorables, una menor demanda en EE. UU. y China, y a una base comparativa elevada respecto al año anterior. Las acciones de LVMH caen a sus niveles más bajos desde 2020. La tendencia técnica sigue siendo marcadamente bajista.

Fuente: xStation Las automotrices también muestran un comportamiento relativamente sólido, tras el anuncio de Donald Trump de su intención de “ayudar” al sector y la posible introducción de cambios arancelarios por parte de la Casa Blanca en el corto plazo. Fuente: XTB

Las acciones de BE Semiconductor (BESI.NL) suben un 8 % tras la adquisición del 9 % de participación por parte de Applied Materials.

