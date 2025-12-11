DAX cede terreno y Carl Zeiss Meditec cae tras resultados

El sentimiento en el mercado alemán es moderadamente optimista hoy, aunque el índice ha cedido parte de sus recientes avances. El DAX se mantiene por encima de los 24.000 puntos, pero cae un ligero 0,2% en la sesión.

Las acciones de Rheinmetall continúan al alza tras una recomendación positiva de Bernstein; mientras tanto, Ucrania ha presentado a Estados Unidos un plan de paz revisado con Rusia.

Carl Zeiss también cotiza al alza hoy, apoyada en el crecimiento de ingresos.

Delivery Hero opera bajo presión después de cambios de recomendación por parte de Citi y Cantor Fitzgerald.

Audi venderá una participación mayoritaria en el estudio de diseño italiano Italdesign Giugiaro SpA a la estadounidense UST.

El dato macro clave a nivel global hoy serán las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos.

El sector europeo de software se comporta bien pese a la caída superior al 10% de Oracle tras sus resultados en EE. UU.

Tras el cierre estadounidense, Costco y Broadcom publicarán sus resultados.

El índice se mantiene por encima de dos medias móviles clave: la EMA50 (línea naranja) y la EMA200 (línea roja).

Fuente: xStation5

Carl Zeiss Meditec bajo presión

Carl Zeiss Meditec publicó un sólido crecimiento de ingresos de 7,8% interanual en el 4T 2025, hasta EUR 2.228 millones, pese a un entorno de mercado desafiante y efectos adversos de aranceles y movimientos cambiarios.

Sin embargo, la acción cotiza hoy en nuevos mínimos históricos, en parte por el impacto arancelario y el aumento de competencia, que limita el potencial alcista.

El beneficio por acción fue de EUR 1,61, con un EPS ajustado de EUR 1,90, confirmando una mejora operativa estable.

Las ventas de equipos crecieron 2,3%, mientras que los consumibles aumentaron 15,2%, mejorando significativamente la calidad de los ingresos.

La compañía logró por primera vez un 50% de ingresos recurrentes, reforzando su resiliencia frente a la volatilidad cíclica.

La cartera de pedidos aumentó 18,2% interanual, hasta EUR 2.288 millones, señalando una fuerte demanda para el próximo año fiscal.

El EBITDA subió 3,5% a EUR 258 millones, aunque el margen retrocedió ligeramente a 11,6% desde el 12% del año anterior.

La empresa mantuvo una sólida posición competitiva en mercados clave como China y Japón, pese a la presión regulatoria y el avance de competidores locales.

La integración de la unidad digital en los segmentos existentes elevaría la eficiencia operativa y aceleraría la escalabilidad de productos.

La dirección espera un crecimiento orgánico de ingresos de un dígito medio para el próximo año y alrededor de EUR 2.300 millones en ventas, con un margen EBITDA objetivo cercano al 12,5%.

A 3–5 años, la compañía aspira a un crecimiento orgánico de un dígito medio-alto y un margen EBITDA de 16–20%, reflejando ambiciones claras de expansión y mayor rentabilidad.

La gerencia subrayó la importancia estratégica de mantener presencia en China, advirtiendo que la ausencia en ese mercado podría implicar riesgos significativos.

Los aranceles estadounidenses añadieron más de EUR 10 millones en costos, mientras que los efectos cambiarios negativos superaron EUR 20 millones, impactando los márgenes del 4T.

La creciente competencia local y la incertidumbre regulatoria siguen siendo riesgos clave para el segmento de tecnología médica en China.

El modelo VBP (volume-based procurement) de China continúa presionando precios y márgenes, representando un desafío continuo para el sector.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Bernstein elevó su recomendación para Rheinmetall a outperform, con un precio objetivo de EUR 2.050 por acción. La acción alcanzó recientemente un máximo histórico de EUR 2.000 y actualmente cotiza alrededor de un 20% por debajo de ese nivel.

Fuente: xStation5

Citi redujo su precio objetivo para Delivery Hero a EUR 19, mientras que Cantor Fitzgerald emitió una calificación “neutral” con objetivo de EUR 21,5. Ambas recomendaciones sugieren un potencial alcista limitado desde los niveles actuales.

Fuente: xStation5

______