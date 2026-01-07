EE.UU. intercepta tanquero con bandera rusa ligado a Venezuela

Una persecución marítima que empezó en el Caribe terminó este miércoles con un abordaje en el Atlántico Norte y un nuevo foco de fricción entre Washington y Moscú. Fuerzas estadounidenses se hicieron con el control del Marinera, un tanquero que navegaba con bandera rusa y que, según reportes (Reuters y Time), había intentado evadir la presión de EE.UU. sobre embarques de petróleo vinculados a Venezuela.

¿Qué ocurrió en el Atlántico Norte?

Rusia perdió contacto con el buque después de que fuerzas de EE.UU. lo abordaran cerca de Islandia. Dos funcionarios estadounidenses dijeron a la agencia que la operación involucró a la Guardia Costera y al Ejército. El Comando Europeo de EE.UU. confirmó que la incautación se ejecutó en virtud de una orden judicial federal, tras ser rastreado por el USCGC Munro. El tanquero había sido seguido durante más de dos semanas. El barco (antes conocido como Bella 1) habría rechazado un abordaje previo en el Caribe y luego cambió identidad, pasando a llamarse Marinera y re-registrándose como buque ruso.





Sanciones, dark fleet y reacción rusa

Moscú argumenta que la incautación viola la libertad de navegación en alta mar y citó la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, exigiendo además el retorno de su tripulación.



En Washington, el episodio se enmarca en una campaña para frenar lo que autoridades describen como una dark fleet (flota oscura) que usaría documentación y banderas para mover crudo bajo sanciones. The Washington Post reportó además que EE.UU. capturó un segundo buque, el Sophia, en una operación separada en el Caribe.



A contramano del riesgo de titular, los precios del petróleo retrocedieron el 7 de enero: WTI -1,37% a US$56,35 y Brent -1% a US$60,09 , luego de que el presidente Donald Trump dijera que Venezuela enviaría 30 – 50 millones de barriles para ser vendidos a precio de mercado bajo control estadounidense, lo que reforzó la narrativa de mayor oferta en 2026.



Análisis técnico (H1)



En el corto plazo, el WTI opera con sesgo bajista tras perder tracción y extender caídas hacia US$56 – 56,3, zona coherente con una sesión en la que el mercado no premió el riesgo geopolítico pese al abordaje del tanquero Marinera por autoridades estadounidenses. La lectura implícita es que el evento se interpreta más como aplicación de sanciones y control logístico que como un shock inmediato de oferta física.

Además, el precio recibió presión por la narrativa de mayor oferta disponible, luego de declaraciones en EE.UU. sobre el envío de millones de barriles de Venezuela para venderse a precio de mercado bajo control estadounidense, lo que reforzó la idea de abundancia en 2026 y ayudó a explicar que el crudo cayera pese al titular.

Técnicamente, un quiebre sostenido por debajo de US$56 abriría espacio a una extensión hacia US$55, especialmente si el flujo de noticias sigue inclinándose a oferta extra (ventas controladas y persecución de rutas alternas). Al alza, mientras el precio no recupere las resistencias en US$57,13 – 57,97 y no rompa la directriz bajista, el rebote se mantiene correctivo. El nivel gatillo sigue siendo US$56, con extensión inicial hacia US$55,84.



Fuente: xStation5.

