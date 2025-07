DE40: Las bolsas europeas caen por temor a nuevos aranceles (04.07.2025)

Los mercados europeos registran fuertes caídas ante el aumento de la inquietud de los inversores por la inminente fecha límite en las negociaciones comerciales. La promesa de Donald Trump de enviar cartas advirtiendo que los socios comerciales “tendrán que pagar por hacer negocios en EE. UU.” ha reavivado los temores en sectores clave como el automotriz, minero, siderúrgico y de aluminio. La mayoría de los principales índices bursátiles cotiza a media sesión en terreno negativo (DAX: -0,7%; CAC 40: -1%; FTSE 100: -0,2%; FTSE MIB: -0,9%; IBEX 35: -1,75%; SMI: -0,6%). Dentro del Euro Stoxx 600, el sector tecnológico es el principal lastre, con pesos pesados como ASML Holding (-2,6%), SAP (-1%) y STMicroelectronics (-1,3%) empujando el índice a la baja. El sector farmacéutico es el único en positivo, gracias en gran parte al sólido desempeño de Novo Nordisk (+1,3%). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad sectorial en el Euro Stoxx 600. Fuente: Bloomberg Finance LP DE40 (H1)

Los futuros del DAX cayeron por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% (H1) al inicio de la sesión europea y se han mantenido por debajo desde entonces. Con el aumento de las tensiones comerciales antes de la fecha límite del 9 de julio, un repunte significativo parece poco probable. Los niveles clave a vigilar son los 23.900 como resistencia y los 23.775 como soporte. La tendencia plana en ambas medias móviles exponenciales refleja la falta de impulso y el estancamiento general del mercado europeo. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Air France-KLM (AF.FR) ha iniciado el proceso para aumentar su participación en la aerolínea escandinava SAS hasta alcanzar el control del 60,5%, adquiriendo acciones a Castlelake y Lind Invest . La operación busca profundizar la consolidación del sector aéreo europeo y reforzar la competencia frente a Lufthansa e IAG . El gobierno danés conservará una participación del 26,4%. SAS , que ha salido recientemente de un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11, ha mostrado una mejora operativa y está ampliando su flota. Air France-KLM invirtió inicialmente en 2023 con una opción para adquirir el control mayoritario.

Airbus (AIR.FR): La española Iberia está obteniendo un rendimiento superior al esperado con sus nuevos jets Airbus A321XLR , lo que le permite operar rutas de largo recorrido rentables que antes eran inaccesibles para aviones de fuselaje estrecho. Este modelo eficiente en consumo ha mejorado su flexibilidad operativa, permitiendo vuelos fuera de temporada a Washington y aumentando las frecuencias hacia Boston . Iberia , que forma parte de IAG , recibió su primer A321XLR en noviembre y planea ampliar su flota a pesar de algunos retrasos menores en las entregas. La aerolínea, que ahora es un pilar en los beneficios del grupo, destinará el 70% de su plan de inversión de €6.000 millones hasta 2030 a nuevas aeronaves.

Commerzbank (CBK.DE) planea vender una transferencia significativa de riesgo (SRT, por sus siglas en inglés) asociada a préstamos corporativos por valor de €2.000 millones para liberar capital y reforzar su independencia ante el renovado interés de UniCredit en una posible adquisición. La SRT, valorada en €140 millones, forma parte de la estrategia más amplia de la CEO Bettina Orlopp para reducir en €10.000 millones los activos ponderados por riesgo de aquí a 2028. Moody's ha mejorado recientemente la calificación crediticia de Commerzbank, mientras que la emisión de SRTs gana tracción en Europa, con varios bancos explorando operaciones similares.

