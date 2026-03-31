- Las ventas minoritas en Alemania retroceden en el mes de febrero
- Las ventas minoritas en Alemania retroceden en el mes de febrero
Las ventas minoristas en Alemania disminuyeron un 0,6% intermensual en febrero, muy por debajo de las expectativas de un aumento del 0,3%, tras la caída del 0,9% registrada en enero. Esta continua contracción sugiere que la crisis energética se produce en un momento en que los hogares ya están reduciendo su consumo, lo que podría aliviar las presiones inflacionarias, pero al mismo tiempo aumentar el riesgo de recesión y una desaceleración económica más profunda.
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