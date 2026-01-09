Débiles datos macroeconómicos de Alemania 🚨Sube el IPC noruego

Producción industrial alemana intermensual: -0,8% frente al -0,7% esperado y el 1,8% anterior

Producción industrial alemana interanual: -0,8% frente al -1% esperado y el 0,88% anterior

Balanza comercial alemana: 13.100 millones de euros frente a los 16.400 millones esperados y los 16.900 millones anteriores

Exportaciones: -2,5% frente al -0,2% y el -0,1% anteriores

Importaciones: 0,8% frente al 0,3% esperado y el -1,2% anterior El IPC noruego se situó en el 3,2% interanual frente al 2,9% y el 3% anteriores (0,1% intermensual). EUR/NOK reaccionó con una caída a los débiles datos macroeconómicos de Alemania, con una caída de las exportaciones y un IPC noruego mucho más alto, totalmente inesperado (aunque la dinámica mensual sigue siendo moderada).

