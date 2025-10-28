Decepción con la confianza del consumidor alemán

- El sentimiento del consumidor de GfK en Alemania es mucho más débil de lo esperado
Sentimiento del consumidor alemán GfK: -24,1 (pronóstico: -22, anterior: -22,5 (datos del instituto de investigación de mercados GfK y del Instituto de Núremberg para Decisiones de Mercado NIM).
- Se prevé que el indicador de expectativas de ingresos caiga 12,8 puntos y se sitúe en 2,3. Mientras tanto, se proyecta que el indicador de expectativas económicas mejore de -1,4 a positivo 0,8.
- Según las observaciones de GfK: «Las persistentes tensiones geopolíticas, el renovado temor a la inflación y la creciente preocupación por la seguridad laboral están frenando las esperanzas de una recuperación de la confianza del consumidor».
Powell impulsa al alza el dólar. Ahora es el turno de los resultados de las grandes tecnológicas. 📄
El EUR/USD cae por debajo de 1,16 💵
🔴 (LIVE ) Conferencia de prensa de Jerome Powell – EN VIVO
La Fed recorta las tasas de interés y pondrá fin al endurecimiento cuantitativo (QT) el 1 de diciembre 📌
