El EUR/USD cae por debajo de 1,16 💵

Powell enfría expectativas de recorte en diciembre y fortalece al dólar – EUR/USD cae bajo 1.1600
Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que las discusiones entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) fueron intensas, con diferencias significativas de opinión. Subrayó que aún no se ha tomado una decisión sobre un recorte de tasas en diciembre, lo que moderó el tono acomodaticio que sugería el fin del endurecimiento cuantitativo (QT).
Aunque el comunicado oficial pudo interpretarse como moderadamente dovish, la incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria en la próxima reunión provocó una reacción inmediata del mercado: el dólar estadounidense se fortaleció con fuerza y la probabilidad de un recorte en diciembre cayó al 70 %, desde el 90 % previo.
EUR/USD (Gráfico de 15 minutos – M15)
Tras los comentarios de Powell, los mercados adoptaron un tono más cauto. Los índices bursátiles estadounidenses retrocedieron entre un 0,50 % y 1,00 %, mientras que el par EUR/USD cayó un 0,50 %, perforando nuevamente el nivel de 1.1600.
Fuente: xStation 5
Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
⏬El par EUR/USD alcanza su nivel más bajo en 3 meses
Inflación preliminar en la Eurozona en línea con lo esperado
Informe de inflación preliminar en Francia
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "