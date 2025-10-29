Leer más
15:21 · 29 de octubre de 2025

La Fed recorta las tasas de interés y pondrá fin al endurecimiento cuantitativo (QT) el 1 de diciembre 📌

Conclusiones clave
EUR/USD
Forex
-
-
Conclusiones clave
  • La Fed recorta las tasas en 25 puntos básicos, situándolas en 3,75–4,00 %, en línea con las expectativas.
  • Pondrá fin a la reducción del balance a partir del 1 de diciembre, concluyendo efectivamente el endurecimiento cuantitativo (QT).
  • Todos los vencimientos de bonos del Tesoro y los pagos de principal de MBS serán reinvertidos en letras del Tesoro a corto plazo (T-bills).
  • La inflación sigue siendo elevada, mientras que la creación de empleo se ha desacelerado y el desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se mantiene en niveles bajos.
  • Dos votos disidentes: Miran apoyaba un recorte de 50 puntos básicos y Schmid prefería mantener las tasas sin cambios.
  • La Fed reitera su objetivo de inflación del 2 % y subraya que las futuras decisiones dependerán de los datos.

Estados Unidos – Decisión sobre la tasa de interés de la Fed para diciembre:

  • actual: 4,00 %; previsión: 4,00 %; anterior: 4,25 %

La Reserva Federal aplicó un recorte de 25 puntos básicos, situando la tasa en el rango de 3,75–4,00 %, y anunció que pondrá fin a la reducción de su balance el 1 de diciembre, marcando un paso claro hacia una política monetaria más flexible. La decisión reflejó divisiones dentro del Comité: Schmid votó a favor de mantener las tasas sin cambios, mientras que Miran se inclinó por un recorte de 50 puntos básicos.

El Comité señaló que la actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo moderado, aunque el crecimiento del empleo se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente. Por su parte, la inflación ha repuntado desde principios de año y se mantiene en niveles relativamente elevados, lo que llevó a la Fed a reiterar su compromiso de largo plazo con el objetivo del 2 %.

En un giro operativo clave, la Fed anunció que, a partir de diciembre, reintegrará todos los vencimientos de bonos del Tesoro y MBS de agencias en letras del Tesoro a corto plazo (T-bills), lo que supone la suspensión efectiva del endurecimiento cuantitativo (QT) y estabiliza el tamaño de su balance.

El comunicado mantuvo un tono prudente, señalando que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado y que la incertidumbre sobre el panorama económico sigue siendo elevada, especialmente debido a la escasez de datos recientes provocada por el cierre del gobierno.

Los mercados interpretaron el mensaje general como ligeramente acomodaticio: los principales índices bursátiles de EE. UU. registraron alzas moderadas, mientras que el EUR/USD cayó levemente.

 

Fuente: xStation 5

31 de octubre de 2025, 12:56

Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
31 de octubre de 2025, 12:51

⏬El par EUR/USD alcanza su nivel más bajo en 3 meses
31 de octubre de 2025, 07:13

Inflación preliminar en la Eurozona en línea con lo esperado
31 de octubre de 2025, 05:06

Informe de inflación preliminar en Francia

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo