Leer más
09:56 · 30 de octubre de 2025

🔴 DECISIÓN DE TASAS DEL BCE

Conclusiones clave
EUR/USD
Forex
-
-
Conclusiones clave
  • Las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) revisten una importancia crucial para la estabilidad económica y financiera de la eurozona.
  • Durante estos encuentros, los miembros del BCE evalúan cuidadosamente los indicadores económicos y financieros relevantes, y toman decisiones sobre la política monetaria de la región. Estas decisiones abarcan aspectos como las tasas de interés, la oferta monetaria y las medidas de estímulo económico.

 

31 de octubre de 2025, 12:56

Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
31 de octubre de 2025, 12:51

⏬El par EUR/USD alcanza su nivel más bajo en 3 meses
31 de octubre de 2025, 12:47

El optimismo en el S&P 500 se modera
31 de octubre de 2025, 09:18

El Dax 40 retrocede ante las dudas por los acuerdos comerciales

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo