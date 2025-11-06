Decisión de tipos del Banco de Inglaterra

- Los débiles datos de producción industrial alemanes contrastan con la inesperada subida de la inflación sueca
El calendario macroeconómico está repleto de datos, con la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE) como principal foco de atención del mercado. Entre los datos publicados hasta ahora destaca el crecimiento salarial de Japón, la balanza comercial de Australia, la inflación sueca y la producción industrial alemana. Además de las publicaciones programadas, los inversores escucharán a varios banqueros centrales que asisten a la conferencia organizada por el BCE.
Los datos de Alemania resultaron muy débiles, mientras que la inflación sueca sorprendió al alza, reduciendo la probabilidad de nuevos recortes de tipos en ese país.
