Decisiones de los bancos centrales. La Fed en el punto de mira

Hoy, los futuros basados ​​en índices bursátiles apuntan a que los mercados de Estados Unidos y Europa seguirán subiendo. La atención de los inversores se centra en los bancos centrales, y mas concretamente en la decisión clave de la FED a las 20:00. Se cree que la Reserva Federal decidirá recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, reanudando así el ciclo de flexibilización monetaria que ya ha comenzado. Como es habitual, a las 20:30 conoceremos las declaraciones de Jerome Powell, que iniciará la rueda de prensa tras la decisión. Sin embargo, las decisiones de los bancos centrales no acaban hoy, ya que el Norges Bank, el Sveriges Riksbank, el CNB y el BoE presentarán sus nuevas decisiones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario macro detallado: 09:30 - Suecia, decisión del Riksbank. Previsión: 2,75%. Anteriormente: 3,5%.

10:00 - Noruega, decisión del Norges Bank. Previsión: 4,5%. Anteriormente: 4,5%.

11:00 - Eurozona, ventas minoristas de septiembre. Previsión: 0,4% m/m. Anteriormente: 0,2% m/m.

13:00 - Reino Unido, decisión sobre tipos de interés. Previsión: 4,75%. Anteriormente: 5%.

14:30 - República Checa, decisión del CNB. Previsión: 4,0%. Anteriormente: 4,25%.

14:30 - EE.UU., datos sobre prestaciones por desempleo. Previsión: 220.000. Anteriormente: 216 mil.

16:30 - EE.UU., datos sobre inventarios de gas natural. Previsión: 67 mil millones. Anteriormente: 78 mil millones.

20:00 - EE. UU., decisión de la FED sobre los tipos de interés. Previsión: 4,75 %. Previsión: 5 %.

20:30 - EE. UU., conferencia de Powell de la FED.

