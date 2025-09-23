Declaraciones de Barkin y Bowman sobre la economía de EE. UU. y las tasas de interés 💵

Los miembros de la Reserva Federal Raphael Bostic y Michelle Bowman comentaron hoy sobre la política de tasas de interés en EE. UU. y las condiciones económicas. Sus declaraciones fueron sorprendentemente dovish. Puede asumirse que el riesgo de estanflación comienza a emerger en la economía estadounidense.
Bostic:
-
“En este momento pienso que la tasa neutral real está alrededor de 1,25%. Es posible que la tasa neutral esté aumentando.”
-
“Los riesgos para el empleo son comparables a los riesgos de inflación.”
-
“La percepción sobre los riesgos para el empleo ha aumentado considerablemente.”
-
“Las empresas nos dicen que no están contratando ni despidiendo.”
-
“La desaceleración del mercado laboral es en parte un tema de oferta y en parte de demanda.”
-
“Debemos prestar mucha atención a la psicología del consumidor.”
-
“Creo que todavía queda inflación por delante.”
-
“Las empresas sienten presiones de costos y limitaciones para no trasladarlos.”
-
“El impacto de los aranceles sobre la inflación ha sido más moderado de lo esperado.”
-
“Deberíamos estar preocupados por la inflación, dado el tiempo que ha estado por encima del objetivo.”
-
“Podría respaldar un rango objetivo de inflación entre 1,75% y 2,25% en algún momento futuro.”
-
“Estaría abierto a utilizar un rango objetivo de inflación.”
Bowman:
-
“Veo 3 recortes en total para 2025.”
-
“Mis opiniones sobre la economía y la política monetaria.”
-
“Me preocupa que la debilidad del sector inmobiliario pueda provocar una aceleración en la caída de los valores.”
-
“El mercado laboral podría deteriorarse rápidamente en los próximos meses.”
-
“El impacto de los aranceles sobre la inflación se desvanecerá; por lo demás, la inflación está cerca del objetivo.”
-
“Si las condiciones de demanda no mejoran, las empresas podrían comenzar a despedir trabajadores.”
-
“Espero que el recorte de la semana pasada sea un primer paso hacia una tasa más neutral, si la economía evoluciona según lo esperado.”
-
“Es importante que la declaración reciente haya incluido una visión prospectiva sobre futuros recortes.”
-
“Me preocupa que la Fed esté rezagada frente al deterioro del mercado laboral; la política podría necesitar ajustarse más rápido si los riesgos se materializan.”
-
“Apoyé un recorte de un cuarto de punto, pero es importante que la Fed ahora respalde de manera proactiva el mercado laboral.”
