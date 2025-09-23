El mercado no cree en una recesión, pero espera el discurso de Powell más tarde hoy

Los mercados financieros parecen estar ignorando por completo el riesgo de una recesión en la economía estadounidense. La creencia dominante es que un aterrizaje suave no solo es el escenario más probable, sino de hecho la única vía viable dadas las condiciones macroeconómicas actuales.

El optimismo de los inversores se ve reforzado por los máximos históricos alcanzados por los principales índices bursátiles de EE. UU., que marcan nuevos récords casi a diario. El rally tecnológico no muestra señales de agotamiento —al contrario, parece estar acelerándose—, impulsado por el creciente interés en inteligencia artificial, infraestructura de datos y producción avanzada de semiconductores. Cada vez más empresas anuncian inversiones multimillonarias en tecnología, que abarcan desde la construcción de centros de datos hasta la implementación de soluciones basadas en IA. Esta tendencia continúa respaldando el sentimiento alcista del mercado y atenúa los temores de una posible desaceleración económica.

El punto de atención para los inversores hoy es el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Su tono y cualquier indicio sobre la futura orientación de la política monetaria podrían ser determinantes para la evolución de los mercados en el corto plazo. Cualquier mención a los riesgos de recesión o a la necesidad de mantener tasas de interés elevadas podría desencadenar una corrección, mientras que un enfoque más dovish probablemente se interpretará como confirmación de la tendencia alcista en curso.

S&P 500 (gráfico H1)

Los futuros sobre el índice S&P 500 muestran leves alzas en las primeras operaciones, manteniéndose cerca de los máximos históricos. A pesar del optimismo predominante y del fuerte impulso alcista, los inversores actúan con cautela a la espera del muy anticipado discurso de Powell. Sus declaraciones serán clave para conformar las expectativas sobre la política monetaria y el comportamiento de la renta variable en el corto plazo.

Noticias corporativas

Boeing (BA.US): Las acciones de Boeing suben alrededor de un 3%, cotizando cerca de 216 dólares, tras conocerse que EE. UU. y China estarían en la fase final de negociaciones para un importante pedido de aeronaves. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la cantidad y el modelo, el posible acuerdo podría tener un impacto significativo en los beneficios de la compañía. La noticia ha mejorado el sentimiento de los inversores, impulsando la acción antes de la apertura del mercado.

ACM Research (ACMR.US): Las acciones de ACM Research repuntan más de un 6% hasta 38,50 dólares después del anuncio de su incorporación al S&P SmallCap 600, en sustitución de WK Kellogg Co., cuya compra por parte de Ferrero Group está pendiente de cierre. La inclusión en el índice aumentará la visibilidad de ACM Research entre inversores institucionales, lo que podría incrementar la liquidez y el atractivo de la acción para los fondos especializados en small caps.

Firefly Aerospace (FLY.US): Las acciones caen aproximadamente un 10% tras la publicación de su primer informe de resultados como empresa cotizada. Pese a un fuerte crecimiento de ingresos y una cartera de pedidos de 1.100 millones de dólares, los inversores muestran preocupación por las elevadas pérdidas operativas y el rápido consumo de efectivo.

Kenvue (KVUE.US): Los títulos de Kenvue suben alrededor de un 4% en las primeras operaciones, a pesar de las advertencias emitidas por la administración Trump sobre el uso de Tylenol (paracetamol) durante el embarazo. Las autoridades sugirieron un posible vínculo entre el fármaco y un mayor riesgo de autismo en niños, lo que generó inquietud entre inversores y consumidores. No obstante, la acción ha repuntado ligeramente, aunque acumula una caída superior al 25% en los últimos seis meses, principalmente por los informes persistentes acerca de posibles conexiones entre el uso de paracetamol y problemas en el desarrollo.

