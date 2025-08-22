🏛️ Declaraciones de Collins de la Fed sobre la economía de EE.UU.: el euro gana terreno

La miembro de la Reserva Federal, Susan Collins, habló hoy en Bloomberg, señalando la incertidumbre en torno a las futuras decisiones de política monetaria de la Fed, ya que tanto los riesgos de inflación como la desaceleración del mercado laboral siguen siendo significativos.

El par euro-dólar (EURUSD) avanza al alza en la sesión de hoy.

Principales declaraciones de Collins

La política es moderadamente restrictiva , lo cual es apropiado.

No estoy particularmente preocupada por un aumento de las expectativas de inflación.

Los riesgos en el marco del doble mandato (inflación y empleo) están en un equilibrio delicado.

Aún no hay una decisión firme sobre lo que haremos en la próxima reunión.

El crecimiento del empleo se está desacelerando, pero hay argumentos para tomarse más tiempo.

No descarto un impacto mayor y más persistente de los aranceles en la inflación.

En las conversaciones dentro del distrito de la Fed de Boston , escucho mucho sobre la inflación.

Estoy centrada en cómo evolucionan los riesgos a la baja .

Veo riesgos al alza para la inflación , así como riesgos a la baja en el mercado laboral .

No podemos esperar a que toda la incertidumbre quede despejada.

En general, los fundamentos económicos son relativamente sólidos.

Reacción del mercado

El dólar estadounidense (USD) se ha estado debilitando frente al euro (EUR) desde primera hora de la mañana.

En torno a las 10:00 a.m. (GMT -4) en Jackson Hole, está programado el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que podría aportar mayor claridad sobre la orientación futura de la política monetaria.

Fuente: xStation5.

