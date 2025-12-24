Desempleo en EE. UU. cae más de lo previsto

- Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. quedaron por debajo de lo esperado, reforzando la resiliencia del mercado laboral.
- Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. quedaron por debajo de lo esperado, reforzando la resiliencia del mercado laboral.
Estados Unidos – Solicitudes semanales de subsidio por desempleo
-
Solicitudes iniciales de desempleo: 214 mil (Esperado: 222 mil; Previo: 224 mil)
-
Solicitudes continuas de desempleo: 1.923 mil (Previo: 1.897 mil)
-
Promedio móvil de 4 semanas: 216,75 mil (Previo: 217,5 mil)
Los datos de desempleo de Estados Unidos resultaron mejores de lo esperado en términos mensuales, con las solicitudes iniciales cayendo de 224 mil a 214 mil. También se registró una leve disminución en el promedio móvil de cuatro semanas. Sin embargo, el número de solicitudes continuas (personas que siguen recibiendo subsidio) aumentó de forma significativa, superando los 1,92 millones, el nivel más alto desde 2021.
Al analizar con mayor detalle el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés), se observa que, aunque el número de nuevas solicitudes semanales está disminuyendo, el número de personas desempleadas que continúan recibiendo beneficios está aumentando. Este es uno de los motivos por los que crecen las dudas sobre la calidad de los datos del BLS, debido a limitaciones en la recolección de información y posibles fallas metodológicas, lo que podría llevar a que el mercado otorgue mayor peso a indicadores privados del mercado laboral en el futuro.
La reacción del mercado frente a estos datos se mantiene limitada.
EUR/USD (M1)
Fuente: xStation5
Peso mexicano termina con alzas leves tras Navidad
¿Por qué sube el precio de la plata en 2025?
Tesla enfrenta una investigación en EE. UU. por las manijas de las puertas de emergencia del Model 3
El S&P 500 prueba máximos históricos impulsado por tecnología
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "