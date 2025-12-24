Desempleo en EE. UU. cae más de lo previsto

Estados Unidos – Solicitudes semanales de subsidio por desempleo

Solicitudes iniciales de desempleo: 214 mil (Esperado: 222 mil; Previo: 224 mil)

Solicitudes continuas de desempleo: 1.923 mil (Previo: 1.897 mil)

Promedio móvil de 4 semanas: 216,75 mil (Previo: 217,5 mil)

Los datos de desempleo de Estados Unidos resultaron mejores de lo esperado en términos mensuales, con las solicitudes iniciales cayendo de 224 mil a 214 mil. También se registró una leve disminución en el promedio móvil de cuatro semanas. Sin embargo, el número de solicitudes continuas (personas que siguen recibiendo subsidio) aumentó de forma significativa, superando los 1,92 millones, el nivel más alto desde 2021.



Al analizar con mayor detalle el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés), se observa que, aunque el número de nuevas solicitudes semanales está disminuyendo, el número de personas desempleadas que continúan recibiendo beneficios está aumentando. Este es uno de los motivos por los que crecen las dudas sobre la calidad de los datos del BLS, debido a limitaciones en la recolección de información y posibles fallas metodológicas, lo que podría llevar a que el mercado otorgue mayor peso a indicadores privados del mercado laboral en el futuro.

La reacción del mercado frente a estos datos se mantiene limitada.​​​​​

EUR/USD (M1)

Fuente: xStation5