Dimite el primer ministro francés

La incertidumbre política en Francia provoca caídas en el euro y en el Cac 40

Acaba de dimitir el primer ministro Lecornu. El presidente Macron había dado a Sébastien Lecornu hasta el domingo por la noche para formar un nuevo gobierno, y se espera que hoy se anuncien los nuevos ministros. Como reacción inmediata a la dimisión, el euro se está debilitando.

Además, el Cac 40 se hunde un 2% y se observa un fuerte aumento de los rendimientos de los bonos. Fundamentalmente, el diferencial entre los rendimientos de los bonos alemanes y franceses a 10 años se está ampliando hasta alcanzar su nivel más alto desde enero del año pasado. Este diferencial, un indicador clave del riesgo político y fiscal en la Eurozona, refleja una mayor ansiedad en el mercado.

El creciente diferencial de rendimiento entre la deuda a 10 años de Francia y Alemania pone de relieve la preocupación del mercado.

Cotización del euro-dólar

El par euro-dólar sufre una fuerte caída, cotizando cerca del nivel de 1,1660, su mínimo desde el 26 de septiembre. La dimisión del recién nombrado primer ministro francés introduce mucha incertidumbre en el panorama político, lo que podría suponer elecciones anticipadas.

Cotización del Cac 40

El Cac 40 cae un 2% en estos momentos.

Fuente : Plataforma de XTB