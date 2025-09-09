Discurso de Nagel en Alemania 💲

El mercado europeo prestará atención a la publicación del IPC de Hungría, así como los discursos del presidente del Banco Nacional Suizo (BNS), Schlegel, y de Nagel, del Bundesbank.

12:30 - Alemania - Discurso de Nagel, presidente de Buba.

12:50 - Suiza - Discurso de Schlegel, vicepresidente del Banco Nacional Suizo (SNB).