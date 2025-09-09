Leer más

Discurso de Nagel en Alemania 💲

03:27 9 de septiembre de 2025

El mercado europeo prestará atención a la publicación del IPC de Hungría, así como los discursos del presidente del Banco Nacional Suizo (BNS), Schlegel, y de Nagel, del Bundesbank.

12:30 - Alemania - Discurso de Nagel, presidente de Buba.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

12:50 - Suiza - Discurso de Schlegel, vicepresidente del Banco Nacional Suizo (SNB).

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

10.09.2025
12:18

El Dax 40 se encuentra estable

Las bolsas de valores de Europa Occidental comenzaron la sesión de hoy con avances tras el optimismo de Wall Street. Los inversores están...

 12:05

Los resultados récord de TSMC impulsan las acciones tecnológicas

La fuerte reacción a los resultados récord de TSMC (+2,08%) en Taipei se está extendiendo rápidamente a las tecnologías...

 9:28

Polonia derriba drones rusos: ¿hay reacción del mercado?

Alrededor de las 2:00 a. m., el espacio aéreo polaco fue violado por drones de combate rusos, conocidos comúnmente como "Shahed"....
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo