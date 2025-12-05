Leer más
11:15 · 5 de diciembre de 2025

Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉

Conclusiones clave
  • El desempleo en Canadá cayó más de lo previsto, señalando un mercado laboral más sólido.

  • Los datos reducen la probabilidad de recortes rápidos de tasas por parte del Banco de Canadá.

  • El USD/CAD experimenta una fuerte caída ante el fortalecimiento del dólar canadiense.

Datos de empleo de Canadá (noviembre):

  • Variación del empleo: 53,8k (Previsto: -1,5k; Anterior: 68,6k)

  • Tasa de desempleo: 5,5% (Previsto: 7%; Anterior: 6,9%)

  • Tasa de participación: 65,1% (Anterior: 65,3%)

  • Variación del salario por hora: 4% (Anterior: 4%)

El mercado laboral en Canadá muestra señales de una mejora notable, con la tasa de desempleo cayendo 0,4%, frente a un incremento esperado de 0,1%.

El Banco de Canadá tendrá menos razones para recortar las tasas de interés de manera urgente en este entorno. El USD/CAD registra una fuerte caída frente al dólar canadiense, ya que se reducen los diferenciales esperados entre las tasas implícitas.

USDCAD (M30)

Fuente: xStation5

