Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉

El desempleo en Canadá cayó más de lo previsto, señalando un mercado laboral más sólido.
Los datos reducen la probabilidad de recortes rápidos de tasas por parte del Banco de Canadá.
El USD/CAD experimenta una fuerte caída ante el fortalecimiento del dólar canadiense.
Datos de empleo de Canadá (noviembre):
Variación del empleo: 53,8k (Previsto: -1,5k; Anterior: 68,6k)
Tasa de desempleo: 5,5% (Previsto: 7%; Anterior: 6,9%)
Tasa de participación: 65,1% (Anterior: 65,3%)
Variación del salario por hora: 4% (Anterior: 4%)
El mercado laboral en Canadá muestra señales de una mejora notable, con la tasa de desempleo cayendo 0,4%, frente a un incremento esperado de 0,1%.
El Banco de Canadá tendrá menos razones para recortar las tasas de interés de manera urgente en este entorno. El USD/CAD registra una fuerte caída frente al dólar canadiense, ya que se reducen los diferenciales esperados entre las tasas implícitas.
USDCAD (M30)
Fuente: xStation5
