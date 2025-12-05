Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉

El USD/CAD experimenta una fuerte caída ante el fortalecimiento del dólar canadiense.

Los datos reducen la probabilidad de recortes rápidos de tasas por parte del Banco de Canadá.

El desempleo en Canadá cayó más de lo previsto, señalando un mercado laboral más sólido.

Datos de empleo de Canadá (noviembre): Variación del empleo: 53,8k (Previsto: -1,5k; Anterior: 68,6k)

Tasa de desempleo: 5,5% (Previsto: 7%; Anterior: 6,9%)

Tasa de participación: 65,1% (Anterior: 65,3%)

Variación del salario por hora: 4% (Anterior: 4%) El mercado laboral en Canadá muestra señales de una mejora notable, con la tasa de desempleo cayendo 0,4%, frente a un incremento esperado de 0,1%. El Banco de Canadá tendrá menos razones para recortar las tasas de interés de manera urgente en este entorno. El USD/CAD registra una fuerte caída frente al dólar canadiense, ya que se reducen los diferenciales esperados entre las tasas implícitas. USDCAD (M30) Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "