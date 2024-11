Dogecoin sube un 8% antes de las elecciones estadounidenses 📈

Dogecoin, la famosa criptomoneda meme relacionada con Elon Musk (y Donald Trump) ha subido hoy m谩s del 8% antes de los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los especuladores esperan que la victoria de Trump pueda reforzar los sentimientos en toda la industria de las llamadas altcoins (y tambi茅n las memecoins) as铆 como en Bitcoin. Por otro lado, la victoria de Kamala Harris probablemente presionar铆a el precio de Dogecoin. DOGE subi贸 casi un 25% durante los 煤ltimos 7 d铆as frente al aumento del 12% en el precio de Bitcoin. Desde el mes pasado, el precio aument贸 m谩s del 50%.

Los inversores de Dogecoin esperan que Elon Musk gobierne el Departamento DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) de EE. UU., donde Musk puede ser el jefe en el caso de la victoria de Donald Trump.

En octubre, Musk tuite贸 que "D.O.G.E lo arreglar谩", lo que impuls贸 el precio de Dogecoin, en una ola de creciente especulaci贸n entre las elecciones estadounidenses y el posible nuevo papel de Musk en el gobierno de EE. UU.

A pesar de la ca铆da de Bitcoin de $ 73,5k a casi $ 68k, Dogecoin no se detuvo y ahora se negocia cerca de m谩ximos locales recientes. Subir por encima de la zona de resistencia de 0,169-0,17 USD puede impulsar el crecimiento a 0,185 USD, donde podemos ver un retroceso de 23,6 del reciente impulso bajista. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

