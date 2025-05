Dólar abre al alza en Chile, impulsado por expectativas en EE.UU. y caída del cobre

El tipo de cambio en Chile inició la semana con un tono alcista, cotizándose en 947 pesos por dólar este lunes, en una jornada carente de referencias macroeconómicas locales. El foco del mercado está claramente puesto en Estados Unidos, donde se anticipa la publicación de los índices PMI manufacturero y de servicios, datos clave para evaluar la salud de la principal economía mundial. Factores clave que impulsan el tipo de cambio Expectativas sobre los PMI en EE.UU. : Las proyecciones sugieren una ligera mejora en ambos indicadores respecto al mes anterior, lo que podría reforzar la narrativa de una economía estadounidense resiliente. Esta visión fortalece al dólar a nivel global, presionando al alza a monedas emergentes como el peso chileno.

Caída en los futuros del cobre : El principal producto de exportación chileno enfrenta una corrección debido a: Exceso de oferta desde Sudamérica, particularmente Perú y Chile. Aumento de inventarios en EE.UU., lo que refuerza las perspectivas de un superávit en 2025 . Estas condiciones han debilitado el precio del metal, reduciendo el ingreso esperado por exportaciones y presionando aún más al peso chileno.

Incertidumbre fiscal y aversión al riesgo Estados Unidos enfrenta riesgos fiscales crecientes , luego de que la Cámara de Representantes aprobara una reforma tributaria expansiva, que podría ampliar el déficit fiscal en los próximos años.

A esto se suma la reciente rebaja en la calificación crediticia de EE.UU. y la falta de avances en las negociaciones comerciales internacionales, factores que aumentan la aversión al riesgo y promueven la búsqueda de activos refugio, como el dólar. Rango esperado para la jornada En este contexto mixto de presión externa y ausencia de catalizadores internos, el tipo de cambio podría fluctuar entre 931 y 960 pesos por dólar durante la jornada. Se recomienda monitorear con atención los datos PMI en EE.UU., ya que un resultado superior a lo esperado podría amplificar la tendencia alcista del billete verde frente al peso chileno.

