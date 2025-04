Dólar cae frente al peso chileno en medio de dudas sobre la independencia de la Fed

El tipo de cambio USDCLP abrió la jornada con una nueva caída, impulsada por un escenario global de debilitamiento del dólar estadounidense. Esta tendencia se enmarca en un clima de creciente incertidumbre tras las fuertes críticas del expresidente Donald Trump hacia la Reserva Federal, incluyendo declaraciones en las que cuestiona directamente la labor del presidente del organismo, Jerome Powell. Clima de incertidumbre institucional en EE.UU. Las recientes amenazas de Trump respecto a una posible destitución de Powell han generado inquietud en los mercados internacionales, elevando la percepción de riesgo sobre la independencia de la política monetaria estadounidense. Este cuestionamiento a la autonomía del banco central ha deteriorado la confianza de los inversionistas, con efectos visibles en los mercados de divisas: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar se debilita frente a la mayoría de las monedas globales , reflejando una pérdida de confianza en la estabilidad institucional de EE.UU.

Se observa una salida de capitales desde activos estadounidenses, lo que ha intensificado la presión bajista sobre la moneda. Contexto local: resiliencia del peso chileno Fuente: xStation 5 En el plano doméstico, el peso chileno ha mostrado resistencia y fortaleza, sostenido por un entorno macroeconómico estable y un precio del cobre que se mantiene firme, dos factores que usualmente respaldan a la moneda local. No obstante, el principal motor del movimiento de hoy proviene desde el exterior: El fortalecimiento del peso responde más a la debilidad global del dólar que a cambios internos significativos.

El diferencial de tasas y flujos de capital también están favoreciendo a las monedas emergentes, incluido el CLP. Proyección de corto plazo De mantenerse las presiones actuales, el tipo de cambio podría continuar descendiendo, acercándose a niveles en torno a los 955 pesos por dólar en el corto plazo. Esta proyección se sostiene en la expectativa de una prolongada debilidad del dólar si persiste la incertidumbre política en EE.UU. y no se disipa el ruido en torno a la Fed.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "