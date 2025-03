Dólar en Chile abre al alza en un contexto de volatilidad global

El dólar en Chile inició la jornada con un leve aumento, reflejando la volatilidad en el mercado de divisas. La incertidumbre en torno a la política monetaria de EE.UU. y las tensiones comerciales han generado presión sobre las monedas emergentes, incluyendo el peso chileno. Factores clave que afectan el tipo de cambio Reserva Federal y perspectivas económicas: La última reunión de la Fed proyectó un menor crecimiento económico y mayor presión inflacionaria , lo que ha elevado la incertidumbre sobre la estabilidad financiera en EE.UU.

La última reunión de la Fed proyectó un , lo que ha elevado la incertidumbre sobre la estabilidad financiera en EE.UU. Política comercial de EE.UU.: La proximidad del 2 de abril , cuando la administración de Donald Trump implementará aranceles recíprocos, mantiene en alerta a los mercados. A pesar de posibles modificaciones en su aplicación, la incertidumbre persiste.

Banco Central de Chile: El mercado está atento a la próxima reunión de política monetaria, que podría influir en la dirección del peso chileno. Perspectivas y niveles técnicos El tipo de cambio se mantiene dentro de un rango estimado entre 912 y 930 pesos por dólar, con resistencia en 927.55 y soporte en 914.03. La tendencia bajista predominante en las últimas sesiones sugiere que la volatilidad seguirá siendo un factor clave en la cotización del USDCLP.

