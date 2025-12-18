Dólar en Chile abre estable cerca de $917: el foco pasa por la inflación de EEUU y el cobre

La atención del mercado se concentra en la inflación de noviembre en Estados Unidos , las expectativas sobre la Reserva Federal y el comportamiento del cobre .

Para hoy, el tipo de cambio podría oscilar entre $913 y $921, condicionado por factores externos y commodities .

El dólar en Chile inicia estable en torno a $917, sin referencias macroeconómicas locales relevantes.

Panorama del dólar en Chile: apertura sin grandes cambios

El dólar inicia la sesión estable en Chile, cotizando en torno a los 917 pesos por dólar, en una jornada sin referencias macroeconómicas locales relevantes. Para hoy, el tipo de cambio podría moverse dentro del rango de 913 a 921 pesos, con la atención puesta principalmente en los factores externos y en la evolución de los precios de los commodities.

Este arranque refleja un mercado que, más que reaccionar a catalizadores internos, está calibrando el pulso global: el apetito por riesgo, la dirección de las tasas en Estados Unidos y la trayectoria de materias primas clave para Chile, como el cobre. En ese contexto, niveles como $913 (zona de soporte de corto plazo) y $921 (resistencia inmediata) pasan a ser referencias relevantes para la sesión.

Jornada sin referencias locales: por qué el exterior domina el tipo de cambio

Cuando no hay publicaciones locales de alto impacto, el tipo de cambio suele depender más de:

La evolución del dólar global y las expectativas de tasas.

Los flujos hacia/desde activos emergentes (sentimiento de riesgo).

El desempeño de commodities, especialmente metales industriales.

En la práctica, esto puede traducirse en movimientos acotados durante parte del día, con mayor volatilidad concentrada cuando se conocen datos externos relevantes o cuando se intensifican cambios en el precio del cobre.

Inflación de EEUU y Reserva Federal: el gran catalizador del día

En el plano internacional, los mercados operan con cautela a la espera del dato de inflación de noviembre en Estados Unidos, clave para definir el rumbo de la política monetaria en los próximos meses. Si bien las cifras recientes del mercado laboral han sido mixtas, el consenso sigue anticipando al menos un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal el próximo año, aunque con visiones divergentes al interior del banco central.

Para el dólar en Chile, este punto es central porque la lectura de inflación suele influir directamente en:

Las probabilidades de recortes (o no) en la tasa de la Fed .

El rendimiento de los bonos del Tesoro y el atractivo relativo del dólar.

El tono de los mercados: mayor o menor apetito por activos de riesgo, donde el peso chileno tiende a ser más sensible.

Si la inflación sorprendiera al alza, podría reforzar una postura más restrictiva por más tiempo, apoyando al dólar a nivel global. Si sorprendiera a la baja, el mercado podría acelerar apuestas por recortes, favoreciendo monedas emergentes y presionando el dólar en el margen. Aun así, el impacto final dependerá de cómo se reacomoden tasas y flujos en el resto de la sesión.

Cobre y commodities: una variable crítica para el peso chileno

En este contexto, el cobre registra una leve corrección en la LME, cayendo cerca de 0,2%, pero se mantiene en niveles elevados, respaldado por una demanda sólida desde China y Estados Unidos y por la persistente incertidumbre en torno a posibles medidas arancelarias, factores que continúan influyendo en el desempeño del peso chileno.

El precio del cobre suele actuar como un termómetro para el peso chileno: cuando el metal se sostiene firme, tiende a aportar soporte a la moneda local; cuando corrige con fuerza o aumenta la incertidumbre global, el efecto puede invertirse. En la sesión actual, la corrección es leve, pero el mercado seguirá atento a:

Señales de demanda desde China y Estados Unidos .

Cambios en expectativas de crecimiento global.

Riesgos asociados a eventuales medidas arancelarias y su impacto en comercio y precios.

Qué monitorear durante la sesión del dólar en Chile

Con un rango estimado de $913 a $921, la dinámica intradía puede definirse por hitos concretos:

Reacción inmediata al dato de inflación de EEUU y ajuste de expectativas sobre la Reserva Federal .

Movimiento del cobre en la LME y del complejo de commodities .

Cambios en el sentimiento global (acciones, tasas y dólar internacional).

En términos prácticos, si el mercado mantiene la cautela, es posible que el dólar en Chile siga moviéndose de forma contenida dentro del rango proyectado. En cambio, una sorpresa relevante en inflación o un giro más marcado en commodities podría empujar una ruptura hacia los extremos del rango (o incluso ampliar la volatilidad).