Dólar en Chile abre estable en $914 en la antesala de la segunda vuelta presidencial

El escenario externo sigue dominado por un dólar global más débil , tras el recorte de tasas de la Reserva Federal y señales de política monetaria más flexible.

El dólar en Chile abre prácticamente sin variaciones, en una jornada sin referencias económicas locales y con alta cautela política.

El dólar en Chile inicia la sesión de hoy en torno a los $914, prácticamente sin cambios respecto al cierre previo. La jornada se presenta con escasa información económica local, lo que deja al mercado enfocado casi exclusivamente en el ámbito político, en la antesala de la segunda vuelta presidencial que se celebrará este fin de semana.

Para la sesión de hoy, se espera que el tipo de cambio fluctúe dentro de un rango estimado entre $910 y $919, reflejando la cautela de los inversionistas y un bajo volumen de operaciones previo al evento electoral.

Contexto internacional presiona al dólar global

En el plano externo, el dólar a nivel global continúa bajo presión luego del recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y de un mensaje considerablemente menos restrictivo de lo anticipado por el mercado.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, descartó explícitamente nuevas alzas de tasas, mientras que las proyecciones del banco central estadounidense apuntan a solo un recorte adicional durante 2025. Esta señal de moderación fue interpretada como un giro hacia una política monetaria más acomodaticia.

A esto se suma el anuncio de que la Fed comenzará compras de T-bills de corto plazo, con el objetivo de reforzar la liquidez del sistema financiero. Esta medida impulsó una caída en las tasas de interés, debilitando aún más al dólar frente a otras monedas.

Adicionalmente, un aumento significativo en las solicitudes de desempleo en Estados Unidos reforzó las expectativas de una postura monetaria más suave, consolidando el escenario de presión bajista para la divisa estadounidense.

El cobre corrige tras máximos históricos

En el mercado de materias primas, el cobre registra un retroceso cercano al 0,3%, luego del fuerte salto observado en la sesión anterior, cuando el metal alcanzó un máximo histórico.

Pese a esta corrección puntual, el cobre continúa respaldado por factores estructurales positivos. Entre ellos destacan las expectativas de mayor estímulo económico en China, luego de que Pekín reiterara su intención de implementar políticas fiscales más activas para impulsar el consumo y la inversión durante 2025.

Asimismo, la reciente decisión de la Reserva Federal de recortar la tasa de interés contribuye a sostener el atractivo de los metales industriales. A esto se suma un contexto de condiciones de oferta ajustadas, que sigue entregando un piso firme a los precios del cobre.

Perspectiva para el tipo de cambio

Escenario de corto plazo

Zona crítica inmediata: 910 Si se pierde con cierre , el siguiente objetivo técnico se ubica en 887 , que coincide con la extensión de Fibonacci 261,8% , nivel marcado como soporte mayor.

Escenario de rebote técnico: Mientras 910 aguante, es posible un pullback correctivo hacia la zona 925–930 , que coincide con antigua área de congestión y resistencia dinámica. Ese rebote no invalida la tendencia bajista , salvo que el precio recupere y consolide sobre 940.



Indicadores

El ADX se mantiene elevado, lo que confirma que la tendencia vigente aún tiene fuerza.

Con un escenario externo dominado por una Fed menos restrictiva y un mercado local atento al desenlace político, el dólar en Chile se mantiene estable, pero expuesto a eventuales movimientos una vez despejada la incertidumbre electoral.

La combinación de un dólar global debilitado, precios del cobre aún elevados y la cautela propia de un fin de semana electoral clave sugiere que la volatilidad podría intensificarse en las próximas sesiones.

La moneda chilena ha sido la mas fortalecida en los ultimos meses, lo que la posiciona como una de las monedas mas fuertes en conjunto con el peso mexicano de las monedas emergentes, ahora la volatilidad puede volver tras el balotaje de las elecciones entre Kast y Jara.

Fuente: Barchart