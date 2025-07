Dólar en Chile avanza impulsado por la tensión arancelaria del Cobre

El tipo de cambio en Chile arrancó la jornada con una clara tendencia alcista, en un entorno marcado por riesgos globales elevados y una renovada presión sobre los activos latinoamericanos. El cruce USDCLP alcanzó los 948,85 pesos, acercándose al límite superior del canal descendente en el que ha operado desde mayo, lo que sugiere una posible ruptura técnica si se consolidan los catalizadores actuales. Factores clave que impulsan el movimiento: Tensión arancelaria sobre el cobre : La administración Trump anunció su intención de aplicar un arancel del 50% al cobre , lo que generó un alza inmediata en los precios del metal rojo en la Bolsa Comex. Sin embargo, la falta de confirmación oficial y la ausencia de una postura clara desde Washington han moderado el impacto sobre el tipo de cambio. Desde Chile, Codelco y el Ministerio de Hacienda señalaron que no han recibido notificaciones formales, lo que mantiene la situación en un estado de espera vigilante.

Datos mixtos desde China : El Índice de Precios al Consumidor (IPC) salió del terreno negativo, lo que alivia levemente los temores deflacionarios. No obstante, el Índice de Precios al Productor (IPP) sigue en zona negativa, reflejando debilidad estructural y afectando las perspectivas de demanda de cobre, principal exportación chilena.

Análisis técnico El par USDCLP muestra una ruptura momentánea de la media móvil exponencial de 200 periodos (línea azul), que ha sido retesteada como soporte en la zona de los 937 pesos , con fuerte impulso desde la zona inferior del canal técnico.

El ADX en niveles sobre 33 y el cruce de +DI y -DI refuerzan la señal de un movimiento con direccionalidad creciente, lo que abre espacio para un testeo de la resistencia en 952,89 .

De superarse esa barrera, el próximo objetivo técnico se ubica en 961,81, máximo previo de referencia. Proyecciones para la jornada Con un entorno global volátil y sensibilidad elevada a las noticias de política comercial, se espera que el dólar en Chile se mueva en un rango entre 940 y 947 pesos, con posibles quiebres si se confirman noticias sobre los aranceles o nuevos estímulos desde China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "