Dólar en Chile bajo presión hoy 15 de Octubre: ¿podría romper el soporte de los 955 pesos?

El indicador MACD sugiere un impulso alcista a corto plazo, aunque el sesgo general sigue siendo moderadamente bajista.

El rango técnico relevante se mantiene entre 955 y 960 pesos , con soportes en 944 y resistencias en 969 pesos.

El tipo de cambio en Chile muestra un retroceso, influido por la caída global del dólar y la recuperación del cobre.

El dólar en Chile inició la jornada con un leve retroceso, en línea con la debilidad global del billete verde. El movimiento responde al repunte del euro y a la cautela generada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

A nivel internacional, los comentarios moderados de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, reconocieron un deterioro en el mercado laboral estadounidense y la posibilidad de frenar el ajuste cuantitativo (QT). Este tono más flexible, junto con la incertidumbre por un posible cierre del gobierno en EE. UU., ha presionado al dólar y provocado una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Fuente: CME - Tasas Fed

En el contexto local, la recuperación del precio del cobre se mantiene como un factor de soporte clave para el peso chileno. Pese a los datos mixtos desde China, el metal rojo ha mostrado resiliencia, lo que contribuye a un escenario de mayor estabilidad en el mercado cambiario.

Análisis técnico del tipo de cambio

En el gráfico de 30 minutos (M30) se observa que el tipo de cambio USD/CLP continúa oscilando dentro de una estructura lateral entre 955 y 969 pesos, reflejando un equilibrio temporal entre compradores y vendedores.

Soportes relevantes: 955,63 CLP: nivel que ha actuado como soporte intermedio y cuya pérdida podría abrir espacio hacia los 944,26 CLP , soporte técnico clave.

Resistencias inmediatas: 969,02 CLP: resistencia dinámica que coincide con la parte superior del canal descendente. 976,87 CLP: nivel de resistencia mayor que, de superarse, confirmaría una ruptura al alza del patrón actual.



El MACD (Moving Average Convergence Divergence), mostrado en la parte inferior del gráfico, ha generado una señal de cruce alcista, lo que indica que el precio podría intentar un rebote hacia niveles superiores, siempre que se mantenga sobre el soporte de 955 pesos.

No obstante, la línea de tendencia bajista que conecta los máximos descendentes desde los 970 pesos sigue actuando como resistencia estructural. Mientras el precio no supere de manera consistente ese nivel, el sesgo general permanece bajista dentro de una fase de consolidación.

Proyección para la jornada

Considerando la estructura técnica actual y los fundamentos recientes, se espera que el dólar en Chile mantenga una volatilidad acotada dentro del rango de 955 a 960 pesos por dólar. Una ruptura sostenida bajo los 955 pesos podría dar paso a caídas hacia 944 pesos, mientras que un repunte por encima de 969 pesos abriría espacio para probar los 976 pesos.

El escenario general sugiere que los movimientos del tipo de cambio seguirán condicionados por el comportamiento del cobre y la evolución del dólar estadounidense a nivel global.