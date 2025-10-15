Miran, de la Reserva Federal, anticipa dos recortes adicionales de tasas este año y un proceso desinflacionario1🗽

El cierre parcial del gobierno estadounidense ejerce presión sobre la economía y el mercado laboral muestra señales de debilitamiento .

Según Miran, el mercado inmobiliario tendrá un efecto desinflacionario en los próximos meses .

Miran , miembro de la Reserva Federal , anticipa dos recortes adicionales de tasas de interés para este año.

Conclusiones clave Miran , miembro de la Reserva Federal , anticipa dos recortes adicionales de tasas de interés para este año.

Según Miran, el mercado inmobiliario tendrá un efecto desinflacionario en los próximos meses .

El cierre parcial del gobierno estadounidense ejerce presión sobre la economía y el mercado laboral muestra señales de debilitamiento.

Elegido por Donald Trump, el miembro de la Reserva Federal, Stephen Miran, señaló que serán necesarios recortes adicionales de tasas, abriendo el camino para al menos dos reducciones este año. Al mismo tiempo, la secretaria del Tesoro, Bessnet, indicó la posibilidad de una tregua arancelaria prolongada con China. A continuación, el resumen de las declaraciones de Miran: Declaraciones de Stephen Miran (Reserva Federal) Dos recortes adicionales de tasas este año parecen realistas. El mercado laboral se ha debilitado de forma evidente .

Existen ahora más riesgos a la baja que hace una semana.

Resulta difícil determinar con precisión la tasa neutral , pero es más urgente alcanzarla rápidamente .

La diferencia con el resto del FOMC radica en la velocidad con que se debe llegar a la tasa neutral .

La Fed debe considerar la introducción de un nuevo riesgo extremo (tail risk) .

Las tensiones entre Estados Unidos y China son un factor potencialmente relevante para las perspectivas económicas .

Con el cambio en el balance de riesgos , se vuelve más urgente adoptar una política más neutral .

Anticipo una desinflación significativa dentro de un año, impulsada también por el mercado inmobiliario en los próximos meses. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "