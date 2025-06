Dólar en Chile cae a mínimos recientes: cobre al alza y menor tensión Irán-Israel presionan al tipo de cambio

El precio del dólar en Chile inició la semana con una clara tendencia bajista, cotizando en torno a los 934 pesos en el mercado local. Este movimiento responde a un retroceso global del dólar y a un mayor apetito por activos emergentes, impulsado por el repunte de las materias primas. ¿Por qué baja el dólar hoy en Chile? Menor tensión geopolítica : A pesar de las preocupaciones por el conflicto entre Irán e Israel, los mercados internacionales han mantenido la calma, debilitando al dólar como refugio.

Expectativa por la Fed : El foco de los inversionistas se traslada ahora a la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal , donde podrían surgir señales sobre futuros recortes de tasas.

Cobre en recuperación: El precio del cobre sube con fuerza tras una semana débil, favorecido por mejores datos macroeconómicos desde China, lo que fortalece al peso chileno. Análisis técnico USDCLP: niveles clave a monitorear Resistencia principal : Área entre 940 y 950 , reforzada por las medias móviles (SMA y EMA) y rechazo técnico anterior (ver círculo azul en el gráfico).

Soporte inmediato : 930.74 , nivel que ha sido defendido por el mercado en múltiples ocasiones.

Objetivo bajista : Si se pierde el soporte actual, el siguiente nivel técnico está en 922.25 pesos , según la extensión de Fibonacci.

MACD: Se mantiene en terreno negativo, validando la presión vendedora en el corto plazo. Con este panorama, si no se reavivan las tensiones geopolíticas y el cobre continúa al alza, el dólar podría seguir cayendo en Chile, abriendo espacio para nuevos mínimos en el corto plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

