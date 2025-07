El dólar se dispara en Chile por fortaleza externa y recorte de tasas del Banco Central

El tipo de cambio en Chile abrió la jornada con un fuerte impulso alcista, superando los 979 pesos, en un contexto marcado por factores tanto locales como internacionales que favorecen al dólar estadounidense y debilitan al peso chileno. Catalizadores internacionales A nivel global, el dólar atraviesa uno de sus momentos más sólidos en meses, impulsado por varios elementos clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Relajación en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, con señales de una posible extensión de 90 días en la tregua arancelaria.

Datos macroeconómicos positivos en EE.UU. , entre ellos un crecimiento del PIB del segundo trimestre por encima de lo esperado y un informe de empleo ADP que revela una creación de empleo robusta.

La expectativa de una decisión de tasas restrictiva por parte de la Reserva Federal, lo que aumenta el atractivo del dólar frente a monedas emergentes. Factores locales En el ámbito interno, el recorte de 25 puntos base en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central de Chile incrementa el diferencial de tasas con EE.UU., lo que acentúa la presión sobre el peso chileno. A esto se suma: La debilidad del precio del cobre , principal exportación chilena, que profundiza el sesgo bajista sobre la moneda local.

Expectativas de mayor volatilidad cambiaria ante la próxima publicación de datos de empleo en Chile y la decisión de la Fed. Nivel técnico y proyecciones El par USDCLP muestra una clara estructura alcista, con una ruptura sostenida sobre las medias móviles de 50 y 100 periodos. El RSI y el estocástico reflejan una zona de sobrecompra, pero sin señales claras de agotamiento inmediato. De mantenerse la presión alcista, no se descarta que el tipo de cambio se acerque al nivel técnico de los 983 pesos, zona destacada como objetivo inmediato por el mercado.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "