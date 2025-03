Dólar en Chile cae hasta los $953 tras positivos datos de China y un Imacec mejor de lo esperado

El dólar registró una jornada bajista en Chile, cotizando en $953 pesos por dólar, influenciado por buenos datos del PMI de China y un Imacec con un alza del 0,4% mensual, superando en 0,2 puntos porcentuales las expectativas del mercado. Factores que impactaron la jornada Mejores datos desde China: El PMI manufacturero por encima de los 50 puntos sugiere expansión económica, favoreciendo el precio del cobre , que subió 0,5% .

El PMI manufacturero por encima de los sugiere expansión económica, favoreciendo el precio del , que subió . Debilidad global del dólar: El índice del dólar cayó 0,85% , impulsado por cifras industriales débiles en EE. UU.

El índice del dólar cayó , impulsado por cifras industriales débiles en EE. UU. Apreciación del euro: Los anuncios de apoyo de Europa a Ucrania impulsaron la moneda europea en 1,1% , debilitando al dólar.

Los anuncios de apoyo de Europa a Ucrania impulsaron la moneda europea en , debilitando al dólar. Mercados en EE. UU. con leve caída: Los futuros del S&P 500 y NASDAQ 100 reflejaron un inicio bajista tras datos económicos mixtos en EE. UU. Perspectivas para el tipo de cambio El USDCLP podría buscar consolidarse en $950, considerando la incertidumbre global y el impacto del Imacec. Sin embargo, un posible repunte del dólar internacional o eventos geopolíticos favorables para EE. UU. podrían llevar el tipo de cambio nuevamente hacia los $956. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inversores estarán atentos al dato clave de la semana: las nóminas de empleo no agrícola en EE. UU. el día viernes, que podrían definir la tendencia del dólar a nivel global

