Dólar en Chile cae levemente mientras la debilidad global del dólar persiste

El dólar en Chile inicia la jornada con una baja moderada, en un contexto donde la divisa estadounidense pierde terreno a nivel global. Esta tendencia responde, en parte, a la falta de preocupación en los mercados por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, luego de que el expresidente Donald Trump afirmara que no tiene prisa por negociar con su homólogo chino, Xi Jinping. Factores globales: menor preocupación por tensiones comerciales Aunque China ha impuesto aranceles de represalia, el mercado no ha reaccionado con preocupación, lo que contribuye a la depreciación del dólar.

La falta de avances en las negociaciones comerciales no ha generado incertidumbre significativa entre los inversionistas. Factores locales: repunte del cobre y dudas sobre China El peso chileno se ha beneficiado del alza en el precio del cobre , su principal producto de exportación.

, su principal producto de exportación. Sin embargo, la incertidumbre sobre la recuperación económica de China ha aumentado, tras la publicación del índice PMI de servicios Caixin de enero, que se ubicó en 51,0, por debajo de las expectativas del mercado. A pesar de la incertidumbre sobre China, los datos actuales siguen favoreciendo al peso chileno, por lo que, si las condiciones se mantienen, el tipo de cambio podría alcanzar niveles cercanos a los 960. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "