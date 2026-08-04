Dólar en Chile Hoy: el dólar cae bajo $920 por menor riesgo geopolítico y mejores señales económicas

El dólar (USDCLP) en Chile hoy cae por debajo de los $920 por dólar, favorecido por una menor presión geopolítica y un entorno más constructivo para monedas emergentes. El USDCLP retrocede mientras el mercado incorpora señales de avance hacia un posible acuerdo con Irán para normalizar el tránsito de petróleo, lo que ha reducido la incertidumbre global y apoyado la apreciación del peso chileno.

Menor tensión geopolítica favorece a monedas emergentes

Durante la mañana, autoridades estadounidenses señalaron que próximamente podría alcanzarse un acuerdo con Irán para normalizar los flujos de petróleo, lo que ayudó a disminuir la prima de riesgo en los mercados. Esta lectura moderó la demanda por dólar como activo refugio y contribuyó a una mayor estabilidad en activos de riesgo.

A esto se sumó una menor expectativa de intervención para apoyar al yen japonés, escenario que también redujo parte de la volatilidad cambiaria global. En conjunto, estos factores beneficiaron a las monedas emergentes y permitieron que el peso chileno recuperara terreno frente al dólar.

Actividad local entrega respaldo adicional al peso chileno

En el plano local, los indicadores económicos mostraron señales más favorables, especialmente en actividad económica, lo que entrega un mayor respaldo a las perspectivas de la economía chilena. Este mejor tono interno refuerza el movimiento del peso, en una jornada donde el principal impulso sigue viniendo desde el exterior.

Mientras las tensiones geopolíticas continúen disminuyendo y el entorno internacional se mantenga más estable, el tipo de cambio podría presentar movimientos más acotados. Bajo este escenario, el USDCLP podría mantenerse en torno a la zona de $915 por dólar.

Análisis técnico del dólar en Chile

Fuente: xStation5.

En gráfico de 15 minutos, el USD/CLP mantiene una fuerte presión bajista tras profundizar la ruptura del soporte de 918,60, movimiento que aceleró las ventas y llevó al tipo de cambio hacia la zona de 911,80-913,00, donde comienza a aparecer una primera reacción compradora. La media móvil de 50 periodos sigue descendiendo y se mantiene muy por encima del precio, reflejando que la tendencia de corto plazo continúa siendo negativa. Mientras el par permanezca bajo 918,60, el escenario favorece una continuidad del movimiento hacia 900,80, siguiente objetivo técnico de extensión.

En caso de un rebote, la primera resistencia se ubica precisamente en 918,60, mientras que un cierre sobre 924,65, donde además se encuentra el gap más cercano, sería necesario para comenzar a aliviar la presión bajista. El RSI permanece en zona de sobreventa y el MACD continúa ampliando su divergencia negativa, señales que muestran un impulso vendedor todavía dominante, aunque también aumentan la probabilidad de un rebote técnico de corto plazo antes de definir la siguiente dirección.