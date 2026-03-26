Dólar en Chile hoy: sube a $920 por tensión en Ormuz, cobre y shock inflacionario

El dólar en Chile inicia la jornada de este jueves 26 de marzo con un alza cercana al 0,6%, en un contexto donde los factores externos vuelven a dominar la dinámica cambiaria ante la ausencia de datos económicos locales relevantes. El tipo de cambio se ubica en torno a los $920, impulsado por un mayor tono de cautela en los mercados internacionales.

A nivel global, la divisa estadounidense se fortalece levemente en medio de la persistente incertidumbre geopolítica. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin avances concretos, con propuestas cruzadas que evidencian posiciones distantes, especialmente en torno al control del estrecho de Ormuz, lo que mantiene elevados los precios de la energía y refuerza las presiones inflacionarias globales. Este escenario ha llevado al mercado a ajustar expectativas hacia una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal durante un período más prolongado, dando soporte adicional al dólar.

Medio Oriente y cobre

El foco del mercado sigue centrado en Medio Oriente, donde, pese a los intentos de negociación, no se ha logrado consolidar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La relevancia del conflicto radica en su impacto sobre el sistema energético global.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, sigue siendo el principal punto de tensión. La falta de avances concretos ha llevado a los inversionistas a internalizar un escenario de incertidumbre prolongada, más que un shock puntual. En este contexto, el petróleo se mantiene en niveles elevados, lo que continúa alimentando temores inflacionarios y limitando el apetito por activos de riesgo.

En paralelo, el cobre cae cerca de 0,6%, revirtiendo parte del alza de la sesión anterior, en un mercado que sigue altamente condicionado por el escenario global. El metal enfrenta un deterioro en sus perspectivas de demanda, en medio del impacto de mayores costos energéticos sobre la actividad industrial global, junto con señales de menor dinamismo en China y un aumento de inventarios en bolsas internacionales. Este contexto reduce el soporte estructural para el peso chileno, amplificando el efecto de un dólar global más fuerte sobre el tipo de cambio local.

Shock bencinero y MEPCO

A nivel local, el principal foco de atención es el inicio de la histórica alza de combustibles, que comenzó a regir hoy. El ajuste contempla incrementos de $370 por litro en gasolina de 93 octanos y $580 en diésel, en un movimiento abrupto que no se observaba en décadas. Este fenómeno, ya denominado como shock bencinero, tendrá efectos directos e indirectos sobre la inflación en Chile.

Las estimaciones apuntan a que el impacto total podría elevar el IPC entre 1,3% y 1,5% en los próximos meses, con efectos de segunda vuelta particularmente relevantes a través del diésel, considerando que cerca del 98% de los bienes en Chile se transportan por vía terrestre. Este proceso se ve intensificado por los cambios en el MEPCO, que ahora utiliza un promedio de cuatro semanas para calcular el precio de referencia internacional. En la práctica, esto acelera el traspaso de las variaciones del petróleo hacia los precios internos, reduciendo la capacidad de amortiguación del sistema.

Banco Central e IPoM

Este cambio de escenario fue recogido por el Banco Central en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, presentado por su presidenta, Rosanna Costa, ante la Comisión de Hacienda del Senado. En su exposición, Costa fue clara en el diagnóstico, dando a entender que la incertidumbre es alta, especialmente por la evolución del conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre la economía global.

El IPoM introduce un giro relevante respecto a meses previos pues el Banco Central proyecta que la inflación volverá a subir hacia niveles cercanos al 4% anual en el segundo trimestre, impulsada principalmente por el alza de los combustibles. Al mismo tiempo, la entidad ajustó a la baja sus perspectivas de crecimiento para 2026, situándolas en un rango de 1,5% a 2,5%, reflejando el deterioro del escenario externo y el impacto del shock energético. En este contexto, la decisión de mantener la tasa en 4,5% responde a una estrategia de cautela, donde el foco pasa desde apoyar el crecimiento a contener un nuevo impulso inflacionario de corto plazo.

El mensaje del Banco Central es la convergencia hacia la meta del 3% se verá interrumpida, y la evolución futura de la política monetaria dependerá en gran medida del desarrollo del escenario internacional.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCLP en M15 está en impulso alcista en desarrollo, con ruptura clara de la zona de 920 y desplazamiento hacia 924–926, donde ahora entra en zona de oferta inmediata. La estructura es alcista en el corto plazo (HH y HL recientes), pero el precio ya está en zona de decisión, no de entrada, porque coincide con resistencia previa y extensión del movimiento. El RSI está en zona alta sin divergencia clara y el MACD mantiene pendiente positiva, lo que confirma momentum, pero también indica que el movimiento ya está avanzado.



Para toma de decisión, si el precio no logra sostenerse por encima de 926, lo más probable es un pullback hacia 920–918, que es la zona de valor donde el mercado debería reaccionar para mantener la estructura alcista. Si por el contrario hay ruptura con consolidación sobre 926, se habilita continuidad hacia 928–930. En este punto la recomendación técnica es clara: no comprar en resistencia; la ventaja está en esperar retroceso a soporte o confirmación de ruptura, no en anticipar en zona alta.

