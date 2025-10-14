Dólar en Chile repunta por tensiones entre China y EE. UU.: análisis técnico y perspectivas

Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio mantiene un sesgo alcista de corto plazo, pero enfrenta resistencias clave entre 962 y 977 pesos , que podrían frenar un avance mayor.

La debilidad del cobre y la búsqueda de activos refugio limitan la recuperación del peso chileno , manteniendo la volatilidad del mercado cambiario.

El dólar en Chile repunta impulsado por una mayor aversión al riesgo global , ante las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

El dólar en Chile abrió la sesión con un tono claramente alcista, en un escenario global marcado por la intensificación de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos.

La decisión del gobierno chino de aplicar contramedidas a cinco empresas estadounidenses generó incertidumbre en los mercados financieros y redujo las expectativas de un eventual acercamiento comercial entre ambas potencias.

En consecuencia, los inversionistas optaron por activos refugio, fortaleciendo al dólar estadounidense y al yen japonés, mientras que las divisas emergentes, incluido el peso chileno, mostraron un desempeño más débil.

Este comportamiento se alinea con el patrón habitual de los mercados en momentos de riesgo elevado, donde las monedas emergentes tienden a depreciarse frente a las principales divisas.

Entorno local: estabilidad macroeconómica y debilidad del cobre

En el plano interno, los fundamentos macroeconómicos de Chile se mantienen relativamente estables. Sin embargo, el precio del cobre —principal producto de exportación del país— sigue mostrando signos de debilidad, lo que limita la capacidad del peso chileno para recuperarse.

La caída del cobre reduce los ingresos por exportaciones y presiona el tipo de cambio, aumentando la demanda por dólares en el mercado local.

Este escenario ha incrementado la volatilidad del mercado cambiario chileno, donde los factores externos continúan siendo el principal determinante de la dirección del peso.

Análisis técnico del tipo de cambio en Chile

Desde una perspectiva técnica, el tipo de cambio muestra una estructura de consolidación con sesgo alcista de corto plazo, tras un rebote desde una zona de soporte relevante.

Soporte clave: entre 944 y 945 pesos , donde el precio encontró demanda y comenzó un repunte técnico.

Resistencia inmediata: 962 – 964 pesos , nivel que coincide con el retroceso de Fibonacci del 127% (961.89) y una línea de tendencia bajista .

Resistencia mayor: 976 – 977 pesos , correspondiente al máximo previo y a una resistencia estática relevante (nivel 200% de Fibonacci en 980.93).

Soportes secundarios: 952 pesos (nivel 100% de Fibonacci) y 941 pesos (61.8%).

El indicador MACD comienza a mostrar señales de recuperación, con un posible cruce alcista incipiente, lo que sugiere momentum positivo a corto plazo. Sin embargo, la tendencia general aún se mantiene dentro de un canal descendente, y se requeriría una ruptura sostenida por sobre los 968 pesos para confirmar un cambio estructural.

En este contexto, el dólar en Chile podría fluctuar dentro de un rango 960 – 968 pesos, mientras que una pérdida de soporte bajo los 952 pesos abriría espacio para retrocesos hacia los 945 pesos.

Perspectivas y factores a monitorear

El escenario para el dólar en Chile sigue siendo mixto:

Por un lado, las presiones externas y la incertidumbre geopolítica mantienen la demanda por dólares.

Por otro, las resistencias técnicas limitan la posibilidad de una apreciación más amplia en el corto plazo.

El desarrollo del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, junto con la evolución del precio del cobre, continuarán siendo los principales catalizadores que definirán el rumbo del peso chileno en las próximas jornadas.