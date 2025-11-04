Los índices europeos, a la sombra de la aversión al riesgo.

Los índices europeos abrieron con importantes caídas y un sentimiento negativo en medio de una tendencia a alejarse de los activos de riesgo. El posible detonante de la toma de ganancias y la corrección temporal podría haber sido la mala acogida de los resultados de Palantir. En Europa, no hay informes de ganancias ni datos macroeconómicos publicados hoy que justifiquen una corrección tan profunda y generalizada. El DAX lidera las caídas en Europa a mediodía, con sus contratos de futuros cayendo hasta un 1,3%. El CAC40 también registra un mal desempeño. Los índices españoles e italianos experimentan caídas similares. Los contratos del SPA35 y el ITA40 pierden casi un 1%. El FTSE 1000 y el WIG20 se comportan mejor, con caídas limitadas a alrededor del 0,8%.

Fuente: Bloomberg Finance LP

La liquidación en el mercado europeo fue repentina, relativamente profunda y afectó a todo el índice, aunque con un volumen ligeramente inferior al promedio. Los mayores descensos se observan en los sectores de telecomunicaciones, comercio minorista y minería y materiales.

Datos macroeconómicos: En Europa, hoy no se publican datos macroeconómicos relevantes, pero todos los mercados estarán pendientes de los datos del índice JOLTS de EE. UU., que proporcionarán información valiosa sobre la situación del mercado laboral estadounidense.

DE40 (D1)

Fuente: xStation5

El precio del índice ha caído por debajo del nivel de Fibonacci 50 y la media móvil exponencial de 25 períodos (EMA25), situándose en la mitad inferior de la consolidación de seis meses. Las caídas se detuvieron en el nivel de Fibonacci 61,8, donde la zona de resistencia encuentra soporte adicional en la EMA100. Para los compradores, es crucial mantenerse por encima del nivel de 23.800 y luego avanzar hacia 24.100. Si no se logra defender el nivel de Fibonacci 61,8, la siguiente resistencia se encuentra en 23.600 y el nivel de Fibonacci 78,6.

Noticias de empresas: