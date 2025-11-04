Presión bajista en los mercados ante el cierre del gobierno

La temporada de resultados trimestrales sigue en curso; tras la sesión, los inversores esperan los informes de AMD y Arista Networks, que podrían influir en la próxima dirección del mercado. El prolongado cierre del gobierno estadounidense está retrasando la publicación de datos macroeconómicos clave, incluido el informe JOLTS previsto para hoy, lo que incrementa la incertidumbre y dificulta evaluar el estado de la economía.

En general, la sesión en los mercados bursátiles estadounidenses se desarrolla bajo presión bajista. Los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 actualmente caen alrededor de un 0,9 % y 0,5 %, respectivamente. El sentimiento negativo está impulsado en parte por advertencias de bancos de inversión sobre una posible corrección del mercado y un ánimo debilitado en el sector tecnológico. Los inversores se mantienen cautelosos, a la espera de nuevos datos macroeconómicos y resultados empresariales en un entorno de mercado desafiante.

La temporada de resultados trimestrales sigue activa y continúa influyendo significativamente en el sentimiento del mercado. Tras la sesión de hoy, se esperan los informes de importantes actores del sector tecnológico, como AMD y Arista Networks. Los participantes del mercado seguirán de cerca estos resultados, ya que podrían ofrecer orientación sobre los próximos movimientos del mercado y sobre la posible continuación del reciente repunte. AMD se centra principalmente en inteligencia artificial y soluciones para centros de datos, mientras que Arista Networks se enfoca en ampliar la infraestructura de red para adaptarse al creciente tráfico de datos y la demanda de computación en la nube.

De fondo, aún se perciben los efectos del prolongado cierre del gobierno estadounidense, vigente desde el 1 de octubre. El cierre de agencias federales como la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la Oficina de Análisis Económico (BEA) y la Oficina del Censo ha retrasado la publicación de numerosos indicadores macroeconómicos clave. Por ejemplo, el informe JOLTS sobre vacantes de empleo y rotación laboral no será publicado hoy. La ausencia de estos datos incrementa la incertidumbre de los inversores y complica la evaluación de las condiciones económicas, así como de la probable dirección de la política monetaria de la Reserva Federal. Los datos del sector privado, como los índices PMI y las encuestas de confianza del consumidor, siguen disponibles, pero no pueden sustituir completamente las estadísticas oficiales faltantes.

S&P 500 (Intervalo H1)

Los futuros del S&P 500 se encuentran en descenso, mostrando una corrección de corto plazo dentro de una tendencia bajista más amplia. La cautela de los inversores es evidente y refleja la incertidumbre macroeconómica y la expectativa ante los resultados de las empresas tecnológicas, que han sido los principales motores del sentimiento de mercado en las últimas semanas. Desde el punto de vista técnico, el rebote de corto plazo no ha superado niveles de resistencia importantes ni medias móviles clave, lo que indica que la presión vendedora sigue siendo fuerte. El sentimiento actual apunta a una mayor aversión al riesgo, y los próximos datos macroeconómicos y resultados corporativos podrían determinar la próxima dirección del índice. Fuente: xStation5

Noticias corporativas:

Uber sigue bajo fuerte presión, con una caída aproximada del 7 % al 8 % tras la publicación de los resultados del 3T 2025 . A pesar de haber superado las expectativas de ingresos y beneficios, los inversores se centraron en una previsión de beneficios para el 4T más conservadora , que quedó por debajo de lo esperado por el mercado. El crecimiento de dos dígitos en viajes e ingresos no fue suficiente para disipar las preocupaciones sobre la futura expansión, lo que provocó cautela y ventas de acciones.

Pfizer sube aproximadamente un 1,3 % , reaccionando positivamente a los resultados del 3T 2025 , que superaron las expectativas de los analistas. La compañía revisó al alza su previsión de beneficios anuales , lo que favoreció el optimismo de los inversores, a pesar de una caída interanual del 6 % en ingresos.

Merck sube alrededor de un 2 % tras un acuerdo estratégico con Blackstone Life Sciences , mediante el cual Merck recibirá hasta 700 millones de USD para desarrollar una innovadora terapia contra el cáncer.

Palantir Technologies reportó beneficios del 3T 2025 por encima de lo esperado y también elevó sus previsiones de ingresos para el 4T y para todo el año, citando la creciente demanda de sus tecnologías de inteligencia artificial y una sólida posición en EE. UU., tanto en los sectores gubernamentales como comerciales. Sin embargo, las acciones de Palantir caen alrededor del 7 %, reflejando una toma de beneficios por parte de los inversores.

_________

