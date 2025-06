Dólar en Chile se dispara tras ataque de EE.UU. a Irán: aversión al riesgo y caída del cobre presionan al peso chileno

El tipo de cambio USDCLP abrió con fuerza al alza, impulsado por un entorno internacional marcado por un repunte en las tensiones geopolíticas, luego del ataque sorpresa de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán. Este evento generó una rápida escalada en la incertidumbre global, motivando un movimiento defensivo por parte de los inversionistas hacia activos refugio, como el dólar estadounidense. Impactos en los mercados: Fortalecimiento del dólar frente a las principales monedas.

Presión negativa sobre monedas emergentes , especialmente el peso chileno.

Retroceso en los precios del cobre, debido a la menor confianza en la demanda global y a las presiones adicionales sobre los costos energéticos. La cotización del USDCLP reaccionó con un quiebre técnico relevante, superando las medias móviles clave (EMA de 200 en azul y SMA de 100 en naranja), consolidando un cambio de tendencia en el corto plazo. En el gráfico se observa: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Una ruptura del canal bajista (en rojo) y validación de soporte en la zona de 930-935 .

Rebote técnico desde los niveles de Fibonacci clave (61.8% en 936.34), con proyecciones que apuntan al rango 950-955 como próximo objetivo.

El indicador MACD muestra una aceleración en la presión compradora, alineada con el momentum alcista. Perspectivas Mientras persista el entorno de alta aversión al riesgo y se mantenga la debilidad en el precio del cobre, el sesgo para el USDCLP sigue siendo alcista. Los niveles técnicos sugieren que el mercado podría testear la zona de 950-955 pesos por dólar en el corto plazo, especialmente si se intensifican los catalizadores geopolíticos o continúan las presiones bajistas sobre los commodities

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "