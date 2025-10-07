⚠️ Una ruptura por debajo de 3.830 COP abriría espacio para una corrección bajista , revirtiendo el impulso actual.

💵 El dólar en Colombia se mantiene cerca de 3.855 COP , con sesgo alcista moderado mientras el precio sostenga el soporte en 3.850 pesos.

El dólar en Colombia comenzó la sesión del 7 de octubre de 2025 en torno a COP 3.855,47, registrando una subida de 0,69 % respecto al cierre previo de COP 3.882,41.

Según fuentes del mercado, como Investing.com Español, la apertura efectiva se situó alrededor de COP 3.859,13, lo que confirma una ligera presión al alza en el tipo de cambio USD/COP.

El movimiento del día previo mostró una oscilación moderada, sin una tendencia clara, lo que deja espacio para un comportamiento técnico dominado por el rango lateral con sesgo alcista.

Contexto técnico inicial

Punto de arranque del día: COP 3.855 – 3.859

Comportamiento previo: volatilidad contenida y falta de definición direccional.

En la apertura, el dólar en Colombia muestra intención de retomar un repunte técnico, aunque enfrenta resistencias relevantes en niveles psicológicos superiores.

Niveles técnicos clave del dólar en Colombia

Tipo Nivel aproximado Observaciones Resistencia principal 3.900 – 3.920 Zona donde podrían aparecer ventas si el dólar intenta extender su avance. Resistencia intermedia 3.880 – 3.890 Rango neutro donde el precio podría consolidar antes de definir dirección. Soporte inmediato 3.830 – 3.850 Nivel clave que puede servir de piso técnico si hay retroceso. Soporte secundario 3.800 – 3.820 Área de soporte más robusta en caso de corrección profunda.

Estos niveles representan las zonas de control técnico que podrían marcar la dirección del tipo de cambio en Colombia durante la jornada.

Para aprender a interpretar soportes, resistencias y estructuras de mercado

Dinámica intradía esperada: sesgo alcista con cautela

Fuente: Tradingeconomics

El sesgo inicial del dólar en Colombia es ligeramente alcista, siempre que el precio logre mantenerse por encima de los 3.850 COP.

En caso de ruptura al alza con volumen sostenido, el par podría buscar la zona de 3.880 – 3.900 pesos.

Sin embargo, si el precio pierde el soporte intermedio, existe riesgo de retroceso hacia 3.830 o incluso niveles inferiores, configurando un escenario de reversión intradía.

Este comportamiento es típico en sesiones con volatilidad controlada y falta de catalizadores macroeconómicos inmediatos.

Factores externos y riesgos para el peso colombiano

Al igual que en otros mercados emergentes, el comportamiento del dólar global será determinante.

Elementos como la fortaleza del billete verde, las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y los flujos internacionales de capital pueden alterar el equilibrio del tipo de cambio colombiano.

A nivel local, las expectativas de inflación, la política fiscal y los movimientos de capital extranjero también juegan un papel crucial en la dirección del peso colombiano.

La sesión de hoy se caracteriza por una volatilidad moderada, por lo que el USD/COP podría permanecer dentro del rango 3.830 – 3.890, a la espera de un detonante macroeconómico o político.

Puedes seguir el comportamiento diario del mercado colombiano y latinoamericano

Conclusión: leve tendencia alcista, pero sin ruptura confirmada

Con una apertura cercana a 3.855 – 3.859 COP, el dólar en Colombia mantiene un sesgo levemente al alza, apuntando a resistencias entre 3.880 – 3.900 pesos.

Mientras el soporte entre 3.830 – 3.850 se mantenga firme, la presión alcista conserva espacio, aunque una pérdida de ese nivel podría revertir rápidamente la tendencia hacia lo bajista.

El mercado sigue expectante ante los próximos movimientos de la Reserva Federal y la evolución de los flujos de inversión en la región.