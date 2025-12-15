Dólar en México cae por debajo de 18 pesos y alcanza mínimos no vistos desde junio de 2024

El dólar en México volvió a perforar a la baja la barrera de las 18 unidades por dólar, llevando al USDMXN a niveles no vistos desde junio de 2024. La sesión ha sido relativamente estable, con un rango acotado entre 17.97 y 18.01, en un día sin datos locales que sirvan de catalizador directo. En el frente interno, el foco sigue puesto en la solidez del consumo: el último Buen Fin cerró con ventas récord por más de 219 mil millones de pesos, con fuerte uso de tarjetas y un peso creciente del comercio electrónico, lo que confirma que la demanda interna sigue siendo uno de los pilares de la actividad. En la medida en que este dinamismo no se traduzca en desequilibrios fiscales o inflacionarios, el mercado tiende a leerlo como un respaldo adicional para la moneda mexicana.

La Fed mantiene la cautela y el dólar global opera sin convicción

El principal factor de riesgo sigue viniendo del exterior. Tras el reciente recorte de 25 puntos base de la Reserva Federal, el dólar global se mueve en un tono más cauteloso: el mensaje del banco central fue menos expansivo de lo que algunos esperaban, con autoridades como Hammack inclinadas a mantener una postura algo más restrictiva, mientras otras —como Goolsbee— anticipan más recortes en 2026.

A eso se suma la incertidumbre sobre quién encabezará la Fed el próximo año y un calendario cargado de datos en Estados Unidos, con nóminas no agrícolas, ventas minoristas e inflación de noviembre en los próximos días. Todo ello mantiene al mercado en modo “espera”, con poco apetito por tomar posiciones agresivas en emergentes antes de conocer mejor el tono de la política monetaria estadounidense en 2026.

Análisis técnico USDMXN: tendencia bajista bajo 18 pesos

Desde el punto de vista técnico, el USDMXN consolida por debajo de las 18 unidades después de una caída rápida que dejó atrás la zona de soporte previo en torno a 18.07, ahora convertida en primera resistencia relevante. Mientras el precio se mantenga por debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos, el sesgo intradía sigue siendo bajista, con soportes inmediatos en 17.93 y luego cerca de 17.85, niveles asociados a retrocesos de Fibonacci del último tramo alcista.

El RSI se recupera desde zona de sobreventa, pero aún sin mostrar una reversión clara, lo que sugiere que, de momento, los rebotes hacia 18.00–18.10 se leen más como ajustes de posiciones que como el inicio de un cambio de tendencia.

Fuente: xStation5.

