Wall Street abre con optimismo moderado y foco en Nvidia

La primera sesión de la semana en Wall Street abre con un sentimiento moderadamente positivo. Los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses registran alzas cercanas a 0,4

Nvidia y China vuelven a estar en el centro de atención. Durante las negociaciones del viernes, la delegación china habría señalado a EE. UU. que los chips de Nvidia no son la moneda de cambio que Washington cree. Según fuentes de Bloomberg Tech, China prefiere seguir invirtiendo en soluciones propias en lugar de depender de productos que EE. UU. podría usar en su contra ante cualquier tensión.

Datos macroeconómicos:

El Índice Empire State de Nueva York mostró una caída de -3,9, muy por debajo de las expectativas (9,6).

Más tarde, los inversionistas esperan discursos de miembros de la FED: Williams y Miran.

Nasdaq 100 (D1)

En el gráfico del índice tecnológico, la valoración continúa avanzando en la validación de una figura Hombro-Cabeza-Hombro (HCH). La sesión de hoy representa otro intento por invalidar la figura. El nivel clave para los compradores se sitúa en 26.000 y en FIBO 23,6; superar estas zonas permitiría negar el patrón. Por el contrario, los vendedores necesitarían llevar el precio al menos hacia el nivel de la línea de cuello, en torno a 24.200, para reactivar el escenario bajista.

Noticias corporativas: