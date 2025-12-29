Dólar en México rebota tras tocar mínimos de junio de 2024

El peso mexicano , con una apreciación cercana a 13% en 2025 , queda expuesto a rebotes puntuales por toma de utilidades.

El contexto externo sigue dominando, con dólar global frágil y expectativas de recortes de tasas en EE. UU. en 2026 .

El USD/MXN rebota cerca de 0,3% tras tocar 17,84 , mínimo desde junio de 2024, en un movimiento de ajuste técnico .

Hoy el dólar en México rebota cerca de 0,3% y vuelve hacia la zona de 17,95, después de haber tocado ayer los 17,84, niveles no vistos desde junio de 2024. La lectura dominante es que el movimiento responde más a un ajuste de corto plazo que a un cambio de tendencia estructural: fin de mes, menor liquidez por la semana entre Navidad y Año Nuevo y toma de utilidades tras un 2025 muy favorable para el peso mexicano.

El precio había quedado extendido a la baja luego de varios meses de apreciación sostenida del MXN, lo que aumenta la probabilidad de rebotes técnicos cuando se combinan cierres de posiciones y reducción de riesgo por cambio de calendario.

El dólar global sigue marcando el pulso

El telón de fondo externo continúa siendo el principal driver del tipo de cambio. Con un dólar global más frágil y un mercado que sigue inclinándose a recortes de tasas en Estados Unidos durante 2026, el sesgo general ha sido de compresión de rendimientos y búsqueda de valor fuera del billete verde.

A esto se suma un cierre de año con posiciones más livianas y mayor sensibilidad a titulares —geopolítica, metales, energía—, donde cualquier giro en el apetito por riesgo se traduce rápidamente en movimientos del dólar, incluso en ausencia de datos macroeconómicos relevantes en la agenda.

En este contexto, el rebote del USD/MXN no contradice la tendencia previa, sino que encaja con un mercado que ajusta exposición en un entorno de baja profundidad.

Flujos y balance entre carry y cobertura

En el plano local, la semana viene con pocos catalizadores macroeconómicos, por lo que el tipo de cambio queda dominado por flujos y por el balance entre carry y cobertura. El peso mexicano llega al cierre del año con una apreciación cercana a 13% frente al dólar, un desempeño destacado que eleva la probabilidad de ver rebotes técnicos puntuales, como el de hoy.

Este tipo de movimientos suele aparecer cuando algunos inversionistas optan por reducir exposición a monedas emergentes antes del cambio de calendario, sin que ello implique una revisión negativa del escenario de fondo para el MXN.

Análisis técnico USD/MXN (M30)

Desde el punto de vista técnico en gráfico M30, la estructura venía siendo bajista, con el precio moviéndose dentro de un canal descendente. El rebote desde 17,84 sugiere una defensa clara del soporte, pero aún no entrega señales de reversión.

Soporte clave: 17,87–17,88 , correspondiente al piso reciente. Una pérdida sostenida de esta zona reabriría la puerta a volver a testear los mínimos .

Resistencias inmediatas: 17,96 y luego 18,03–18,04 , niveles donde se concentraron rechazos previos .

Escenario base: si el precio no logra consolidar por encima de 18,04, el movimiento actual seguirá leyéndose como un rebote acotado dentro de tendencia bajista.

En conjunto, el comportamiento del USD/MXN es consistente con un mercado en modo ajuste, más que con un giro de fondo. Mientras el contexto externo siga favoreciendo un dólar débil y no aparezcan shocks relevantes, los rebotes tienden a verse como oportunidades tácticas, no como el inicio de una nueva fase alcista.

Fuente: xStation5.

